Tiriac a decis pe cine sustine la alegerile pentru presedintia COSR

Omul de afaceri Ion Tiriac a anuntat ca o sustine pe Gabriela Szabo la alegerile pentru sefia COSR, chiar daca are o parere buna si despre Mihai Covaliu.

"Szabo stim cu totii cine este. Atentie! A fost cea mai buna atleta a anului in nu stiu ce an, campioana olimpica, campioana mondiala, personalitate, ministra a sportului si asa mai departe. Pe domnul Covaliu il cunosc mult mai putin. E un mare sportiv, campion olimpic si in special la un sport care este de elita, as putea spune", a spus Tiriac pentru Digi Sport.

Apoi, Tiriac i-a dat un sfat inediat viitorului presedinte al COSR, indiferent cine va fi el.

"Sa se faca gradinite sportive, nu scoli sportive, pentru ca e prea tarziu. Sa se duca la guvern si sa-i intrebe ce au facut in 26 de ani pentru tineretul roman!", a completat Tiriac.

Gabriela Szabo si Mihai Covaliu sunt singurii candidati pentru postul de presedinte al COSR.

Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie, dupa ce dosarele vor fi validate de Comisia de Etica si ulterior de Comitetul Executiv.

Postul de presedinte al COSR a ramas vacant dupa plecarea lui Alin Petrache, pe fondul rezultatelor negative inregistrate la Jocurile Olimpice.

In acest moment, interimatul este asigurat de Nicu Vlad (haltere).

Noul presedinte al COSR va fi ales in urma voturilor reprezentantilor federatiilor nationale.

C.S.

