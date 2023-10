Terapeuta care face sex cu clienții ei dezvăluie: „Așa am salvat sute de căsnicii”

Tehnicile neconvenționale pe care le folosește Olivia Bentley (46 de ani) includ oferirea de sprijin emoțional, sesiuni de sfaturi picante, cursuri de sărut și alte servicii sexuale.

Conform publicației americane New York Post, Olivia susține că a salvat sute de căsnicii cu terapia ei sexuală și că cel mai mult îi place să lucreze alături de cupluri. Ea are însă și clienți individuali de sex masculin, iar unii dintre ei au primit liber de la soțiile lor, pentru a merge la celebra terapeută.

Olivia oferă și sfaturi de fitness și nutriție ca parte a serviciilor sale, ajutându-i pe oameni să se mențină în formă pentru a fi mai buni la pat. Ea are în jur de 10 clienți pe săptămână și câștigă 500.000 de dolari pe an, potrivit Metro. „Am salvat sute de căsnicii. Cuplurile care au ședințe cu mine înțeleg importanța sexualității în relația lor, ca parte a menținerii unei căsnicii sănătoase. Mă implic intim cu toți clienții pe care îi văd. De aia am și succes!”, a explicat terapeuta, conform click.ro.

De asemenea, Olivia are și un cont pe site-ul de adulți OnlyFans.

Ads