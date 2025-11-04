Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:42
1127 citiri
Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO
Olivia Cucoș FOTO Instagram

Olivia Cucoș, considerată cea mai frumoasă jurnalistă de sport din Republica Moldova, s-a mutat în 2023 în România, iar acum se pregătește de nuntă cu iubitul fotbalist.

Prezentatoare a unei emisiuni TV la Canal 33, Olivia Cucoș (25 de ani) s-a logodit cu fotbalistul celor de la CS Tunari, Denis Furtună (26 de ani). Cererea în căsătorie a avut loc la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru romantic.

”Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc un an de poveste, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate. Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung.

Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant. Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere.

Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă.

Suntem emoționați și entuziasmați de tot ce urmează. E o etapă nouă, dar simțim amândoi că e momentul potrivit și că totul se așază exact cum trebuie”, a declarat Olivia Cucoș, potrivit realmedia.md.

