Olivia Newton-John, vedeta filmului ”Grease” și cântăreață cu mai multe discuri de platină, a murit luni, 8 august, la vârsta de 73 de ani.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook.

Artista a decedat luni dimineață, la ferma ei din California de Sud, înconjurată de familie și prieteni, în urma unei lungi lupte cu cancerul.

„Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței de peste 30 de ani, împărtășind călătoria ei cu cancerul de sân”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

Olivia Newton-John s-a născut în Anglia, în 1948, și ulterior s-a mutat cu familia în Australia.

A început să cânte la sfârșitul anilor 1960, lansând primul ei album solo, „If Not for You”, în 1971, cu piesa de titlu scrisă inițial de Bob Dylan și înregistrată de George Harrison.

Cântecul a ajuns pe primul loc în topul american și pe locul 25 în topurile pop, dar ea a devenit extrem de cunoscută după ce a jucat alături de John Travolta în filmul de succes muzical „Grease”, din 1978.

Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016. A jucat, de asemenea, în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

