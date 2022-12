Scandal la francezi! Cum a reacționat Giroud după ce a fost schimbat în finala Mondialului înainte de pauză FOTO

Nemulțumit de prestația jucătorilor lui în finala Campionatului Mondial, selecționerul Franței, Didier Deschamps a efectuat două schimbări încă din prima repriză.

Argentina conducea cu 2-0 în momentul în care Deschamps a decis să îi schimbe pe Dembele și pe Giroud și să îi introducă în teren pe Kolo Muani și pe Thuram.

Dacă Dembele nu a comentat, el fiind întors pe toate fețele de Di Maria, Giroud a fost extrem de nervos.

Argentina și Franța sunt la egalitate în finala Campionatului Mondial, scor 2-2, cu golurile marcate de Messi (23 - penalty) și Di Maria (36), respectiv Mbappe (80 - penalty, 81).

Olivier Giroud's reaction to being substituted in the 1st half. pic.twitter.com/X6EpjS7VJ3