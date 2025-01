În noaptea de vineri spre sâmbătă, 24 spre 25 ianuarie, un jaf de artă de proporții a zguduit întreaga Europă, iar printre piesele furate se află obiecte arheologice din tezaurul național al României, piese de valoare inestimabilă. Unele dintre ele sunt de-a dreptul imposibil de vândut, dar, după cum spune cunoscutul detectiv de artă Arthur Brand, ”obiectele de aur sunt mult mai ușor de prelucrat decât un tablou de Van Gogh”.

În jurul orei 3:45, o explozie puternică a avut loc la Muzeul Drents din Assen, distrugând geamuri și provocând daune considerabile și altor clădiri din apropiere. Oamenii din zonă, inclusiv un vecin care locuiește vizavi de muzeu, au descris zgomotul ca fiind extrem de puternic. „Inițial, am crezut că este foc de artificii”, a spus el, adăugând că zgomotul a fost auzit la o distanță considerabilă.

Curând, s-a confirmat că era vorba despre o „plofkrak”, o tehnică folosită pentru spargerea seifurilor. Poliția a făcut publice imagini din camerele de securitate, în care se poate observa cum trei indivizi forțează o ușă, iar apoi urmează explozia.

Hoții au vizat piesele din cadrul expoziției „Dacia – Regatul de aur și argint”. Muzeul expunea artefacte împrumutate din România, despre daci – un popor care a trăit pe teritoriul actual al României acum mai bine de 2.000 de ani. Dacii nu aveau un sistem propriu de scriere, dar erau faimoși pentru bogățiile lor de aur, teritoriu care cuprindea și Munții Apuseni, zona cea mai bogată în aur din Europa. În cadrul expoziției, Muzeul Drents găzduia peste 600 de obiecte din aur și argint, provenite din cel puțin 15 muzee românești, scrie publicația standaard.be.

Deocamdată, detaliile precise ale jafului nu sunt clare, însă este cert că printre obiectele furate se numără cel puțin trei brățări de aur și, cel mai valoros dintre acestea, coiful de aur de la Coțofenești. Acesta, un veritabil simbol al artei traco-dacice din secolul al V-lea î.Hr., cântărește aproape un kilogram și este realizat din aur pur. Este decorat cu capete de berbec și motive geometrice complicate. De asemenea, trei brățări de aur, provenite din perioada Sarmizegetusa Regia, capitala fostului regat dacic, au fost de asemenea furate.

Interpol has joined Dutch police in a global hunt for suspects after a museum heist in Assen, Netherlands. Thieves used explosives to steal the Golden Helmet of Coțofenești and ancient gold/silver artefacts. The items, on loan from Romania, are at risk of being melted down. pic.twitter.com/YvutagSymN