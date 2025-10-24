Zeci de mii de euro mită pentru posturi în spitale din Olt. Avocat, prins în flagrant de procurorii anticorupție

Autor: Maria Mora
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 12:18
222 citiri
Zeci de mii de euro mită pentru posturi în spitale din Olt. Avocat, prins în flagrant de procurorii anticorupție
Zeci de mii de euro pentru posturi de asistent și ambulanțier FOTO Pixabay

Un avocat din Baroul Olt a fost reținut de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi promis unei persoane, în schimbul unor sume de bani, că va interveni la funcționari din cadrul Spitalului Municipal Caracal, astfel încât persoana respectivă să fie trecută de pe postul de brancardier pe un post de asistent medical.

Acesta a fost prins în flagrant în timp ce încasa 30.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență în vederea angajării unor persoane pe posturi de asistent medical și ambulanțier. Alături de el a fost reținut și un complice.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova, avocatul R.R.N., membru al Baroului Olt, este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată, iar M.N.C., o persoană fără calitate specială, este cercetat pentru complicitate la trafic de influență.

Surse apropiate anchetei ai declarat pentru G4Media că este vorba de avocatul Rachieru Răzvan Nicușor.

Anchetatorii susțin că, la mijlocul lunii octombrie, avocatul ar fi pretins bani de la un martor, promițându-i că poate interveni la funcționari din Spitalul Municipal Caracal și la un președinte de autoritate locală pentru a-l ajuta să obțină un post de asistent medical, precum și unul pentru soția sa.

Ulterior, R.R.N. ar fi cerut 10.000 de euro pentru a interveni în favoarea soției martorului și, separat, 30.000 de euro pentru a obține două posturi de ambulanțier la Serviciul Județean de Ambulanță Olt – câte 15.000 de euro pentru fiecare loc de muncă.

Procurorii susțin că, pe 23 octombrie 2025, inculpații au fost prinși în flagrant în momentul primirii banilor:

complicele M.N.C. ar fi primit 3.000 de euro din cei 5.000 pretinși pentru sine,

iar avocatul R.R.N. ar fi încasat 30.000 de euro pentru sine și 1.000 de euro pentru complicele său.

După flagrant, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Curții de Apel Craiova cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt sprijinite de lucrători din cadrul Biroului de Operațiuni Speciale Dolj, iar DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

Nicușor Dan a contestat la CCR legea reorganizării administrației centrale. Curtea va analiza legalitatea pe 12 noiembrie
Nicușor Dan a contestat la CCR legea reorganizării administrației centrale. Curtea va analiza legalitatea pe 12 noiembrie
Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat că va dezbate, în data de 12 noiembrie 2025, sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan asupra Legii pentru...
Sorin Grindeanu, proiect paralel pe reforma pensiilor speciale: întâlnire cu cei mai importanți actori din Justiție, fără Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu, proiect paralel pe reforma pensiilor speciale: întâlnire cu cei mai importanți actori din Justiție, fără Ilie Bolojan
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, 24 octombrie, inițierea unui nou demers legislativ privind reforma pensiilor speciale, cu accent pe pensiile magistraților....
#Olt, #avocat retinut, #luare de mita, #trafic de influenta, #angajari spitale, #posturi spitale , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
DigiSport.ro
FOTO UEFA a publicat doua imagini cu iubita lui Lamine Yamal si a declansat nebunia

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion, înfrânt la tribunal: „Acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”
  2. Zeci de mii de euro mită pentru posturi în spitale din Olt. Avocat, prins în flagrant de procurorii anticorupție
  3. Probleme majore constatate de Distrigaz la mii se consumatori. În zeci de blocuri fusese semnalat miros de gaz. Ce a decis compania
  4. Maia Sandu a anunțat premierul desemnat al Republicii Moldova. „Un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile țării”. Cine este Alexandru Munteanu
  5. Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor
  6. Ce spune italianul care și-a dat doctoratul în Catedralei Mântuirii Neamului despre uriașa clădire: „Nu prezintă creativitate sau inovație. Arată modul în care Biserica alege să folosească resursele”
  7. Gestul bizar făcut de un politician pro-rus, unei reporterițe: „Veniți mai aproape!” VIDEO
  8. Mafia și NBA, la aceeași masă. Scandal uriaș de jocuri de poker aranjate, în SUA. Au folosit mese cu raze X și camere ascunse pentru a fura milioane
  9. Ce crede președintele Nicușor Dan despre un referendum privind pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal”
  10. Trump a fost pus în încurcătură de o jurnalistă. Președintele SUA a râs de ea: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui” VIDEO