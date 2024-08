Oltchim, invinsa in ultimele minute la Ljubliana

Campioana Romaniei la handbal feminin, Oltchim Ramnicu Valcea, a pierdut dramatic meciul de la Ljubliana, fiind invinsa in ultimele minute.

Krim Ljubliana a dominat prima repriza a meciului, fiind mereu in avantaj. Pauza a venit la scorul de 17-15 in favoarea gazdelor.

Fetele antrenate de Radu Voina au intrat mai decise in partea secunda si, la jumatatea reprizei, aveau un avans de 2 goluri, scor 27-25.

Finalul a aprtinut insa celor de la Krim, care s-au impus la limita, 35-34, in ultimele minute de joc. Urmatorul meci al Oltchimului in Liga Campionilor va avea loc in data de 15 martie, la Ramnicu Valcea.

