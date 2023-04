Prima reactie oficiala referitoare la viitorul Oltchimului

Dupa mai multe zile in care s-a speculat intens pe tema viitorului echipei Oltchim Ramnicu Valcea a aparut si o prima reactie oficiala legata de acest subiect.

Presedintele CS Oltchim, Petre Berbecaru, sustine ca, pana in acest moment, o singura jucatoare a parasit echipa urmand ca in perioada urmatoare sa inceapa negocierile de prelungire a unor contracte.

Berbecaru i-a asigurat pe fani ca Oltchim nu va muri, insa echipa va avea o noua strategie pentru sezonul urmator.

"Un singur lucru am de spus, mare si lat: echipa de handbal feminin din Ramnicu Valcea nu moare. Saptamana aceasta ne definitivam strategia pentru noul sezon, iar de lunea viitoare vom incepe discutiile individuale cu fiecare jucatoare. Sezonul nu e inca incheiat, mai avem cateva meciuri. Pot sa spun ca Oltchim va incheia frumos sezonul, cu titlul de campioana si Cupa Romaniei. La Cupa Romaniei vor fi ultimele meciuri din acest sezon, la finalul lunii mai. Daca am ratat Liga Campionilor in acest an, nu inseamna ca ne dezintegram, cum vad ca spera multi. Despre jucatoare, pot spune doar ca singura de care ne-am despartit si se stie deja oficial este Allison Pineau. Despre celelalte nu pot spune nimic, pentru ca niciuna nu a venit oficial sa ne anunte de vreo plecare. Nici macar cu Marija Jovanovici nu e prea clara situatia, desi se spunea ca a semnat cu Astrahan, in Rusia", a spus Berbecaru pentru Mediafax.

Oltchim a ratat dramatic calificarea in finala Ligii Campionilor iar dupa acest esec mai multe jucatoare, in special cele din strainatate, au inceput sa isi caute alte angajamente.

Frantuzoaica Allison Pineau este prima care a plecat, oficial, dar surse autorizate sustin ca se pregatesc sa paraseasca Valcea handbaliste ca Oana Manea, Katarina Bulatovici, Marija Jovanovici, Cristina Neagu sau Iuliia Managarova.