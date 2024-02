Lider sindical Oltchim: Situatia angajatilor, critica. Guvernul sa zica daca mai vrea petrochimie Interviu

Cateva sute de angajati ai Oltchim Ramnicu Valcea protesteaza, pentru a patra zi, in fata sediului unitatii, dupa ce administratorul judiciar a anuntat ca urmeaza disponibilizarea a aproximativ 1.000 de angajati ai societatii, liderul sindical al combinatului sustinand ca declaratia acestuia incalca grav legislatia muncii si legislatia unei societati aflate in insolventa.

La Oltchim, situatia este critica, din cauza lipsei unei strategii clare legate de functionarea combinatului valcean, a afirmat Mihai Diculoiu intr-un interviu acordat Ziare.com.

Daca autoritatile sustin ca diponibilizarile sunt inevitabile, liderul sindical, care, impreuna cu conducerea locala de la Valcea, se intalneste luni cu ministrul Economiei, Varujan Vosganian, considera ca exista solutii pentru asigurarea locurilor de munca la nivelul Oltchim si al petrochimiei de la Pitesti, fiind nevoie de decizie politica.

Care este in prezent situatia Oltchim si a angajatilor combinatului?

Situatia Oltchimului este critica si ea este determinata de faptul ca, pana in momentul de fata, nici Ministerul Economiei si nici Guvernul Romaniei n-au stabilit o strategie clara cu privire la functionarea instalatiilor, inclusiv la petrochimia Arpechim Pitesti, si nici legat de strategia de privatizare.

Oltchim se afla in procedura de insolventa in baza unui memorandum in care se mentiona ca va beneficia in aceasta procedura de un fond financiar necesar capitalului de lucru in suma de cel putin 45 milioane de euro.

S-a mintit permanent, au fost numiti administratori financiari care nu sunt capabili sa mentina Oltchim in functiune, pana la aprobarea planului de reorganizare de catre Adunarea Generala a Creditorilor, fara acesti bani si risca, incalcand legea, sa trimita salariatii in concedieri colective, incalcand prevederile contractului de munca, legea 62 din 2011, si legea 85 din 2006 privind procedura de insolventa, in sensul ca este inadmisibil sa faci concedieri colective atat timp cat Adunarea Generala a Creditorilor nu s-a pronuntat, pentru ca nu exista inca un plan de reorganizare.

Aceste aspecte au generat tensiuni sociale. Instalatiile au fost oprite din 22 august pana pe 24 octombrie 2012. Din 25 octombrie, se mimeaza o functionare de maximum 5%. Ca urmare a nefunctionarii, nu poti sa asiguri venituri pentru salarii.

Oamenii nu au primit salarii incepand cu decembrie, (nu au primit - n.red.) lichidarea pe decembrie, avansul pe ianuarie, tichete de masa pe ianuarie si februarie, iar din lichidarea pe februarie au luat numai 45%. Si atunci de patru zile ei tot protesteaza.

Administratorul judiciar al Oltchim a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca luni vor fi anuntate deciziile de concediere pentru angajatii societatii. Care este reactia sindicatului?

Este o declaratie data in mass-media, incalcand grav legislatia muncii si incalcand legislatia unei societati aflate in insolventa. Acum Guvernul Romaniei trebuie sa se pronunte si, din punctul nostru de vedere, pentru declaratiie pe care le-au facut fara sa aiba o strategie, administratorii judiciari trebuie sa raspunda.

Trebuie decizie politica si decizie guvernamentala, nu ne jucam cu demolarea ultimului bastion al petrochimiei romanesti.

Ce actiuni veti intreprinde in continuare?

Ieri (duminica - n.red.), la ora 11, am analizat situatia la nivelul judetului Valcea, iar acum ne deplasam la Bucuresti pentru a avea o intalnire cu ministrul Varujan Vosganian, la ora 15.00, cu puterea locala, respectiv prefectul, presedintele Consiliului Judetean, primarul, parlamentar.

De asemenea, am depus documentatia pentru a obtine autorizatia ca joi, 4 aprilie, intre orele 11.00 si 15.00, la sediul Guvernului Romaniei sa aiba loc un miting cu participarea a cel putin 1.000 de persoane, 500 din Ramnicu Valcea, 500 din Petrochimia Pitesti.

Ce asteptari aveti in urma intalnirii cu ministrul Economiei?

Sa se faca o analiza serioasa de catre specialisti in domeniul petrochimiei, al finantarii in ideea stabilirii strategiei, iar aceasta este una singura: Oltchim sa functioneze impreuna cu petrochimia Arpechim Pitesti si din procedura de insolventa sa fie privatizata cel tarziu in iunie 2013 impreuna cu rafinaria, singura formula care asigura locurile de munca la nivelul acestui ansamblu integat.

Acum Guvernul trebuie sa decida daca mai vrea sa aiba petrochimie, industrie, economie, daca mai vrea sa scada rata somajului sau, daca decide ca Oltchimul sa dispara, exista si varianta prevazuta in contractul colectiv de munca de a le dea oamenilor platile compensatorii, dar cred ca nu este o solutie normala a unui Guvern care a declarat ca vrea dezvoltare economica si creare de noi locuri de munca. Ministrul Economiei trebuie sa fie transant, sa decida cum trebuie sau daca mai trebuie sa functioneze Oltchim.

A patra zi de proteste

Aproximativ 400 de salariati ai Oltchim din Ramnicu Valcea au blocat, luni, DN 67, la iesirea din oras spre Horezu. Ei cer demisia administratorului judiciar Gheorghe Piperea, care conduce firma de avocatura Rominsolv, precum si prezenta premierului Victor Ponta la combinat.

"Legea impune administratorilor judiciari sa maximizeze averea debitorului. In momentul in care nu ai cum sa cresti cifra de afaceri pentru ca nu ai finantare, nu ai alta solutie decat sa reduci costurile. Reducerea de costuri este impusa de banci si de furnizori. As fi vrut sa nu fim nevoiti sa luam aceste decizii", a declarat Piperea pentru Ziare.com.