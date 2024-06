Soarta Oltchim se decide pana miercuri - Posibil ajutor de salvgardare

Negocierile privind privatizarea Oltchim au continuat miercuri seara, la Ministerul Economiei. Corneliu Cernev, reprezentantul salariatilor, a iesit de la discutii spunand ca s-a decis ca, indiferent de modul in care se va finaliza privatizarea pana luni, combinatul va primi cel putin 40 de milioane de euro.

Cernev a declarat ca la discutii au fost prezenti ministrul Economiei, Daniel Chitoiu, sful OPSPI, Remus Vulpescu, presedintele Consiliului de Administratie Oltchim, patru reprezentanti ai salariatilor si un reprezentant al sindicatului Unirea.

"In primul rand, s-a discutat despre datoriile firmelor catre Oltchm. Ce bani au intrat in cont, ce probleme sunt la banci si ce solutii avem pentru a acorda avansul pe luna august, iar pentru colegii de la Arpechim, care iau o singura data salariu pe luna, o cota parte pe august", a declarat Cernev, spunand ca solutia gasita a fost sa se faca tot posibilul ca "sumele sa nu ne fie blocate de catre banci".

Reprezentantul salariatilor a mai dezvaluit ca ministrul Chitoiu si mai multi reprezentanti ai Oltchim "au discutii permanente cu bancile" si chiar intalniri pe tema Oltchim.

In ceea ce priveste perspectivele, "sunt doua variante", a spus Cernev.

"Daca se semneaza contractul cu Dan Diaconescu, cei 45 de milioane de euro sa intre in conturile Oltchim sub forma de ajutor de salvgardare. Daca nu, Ministerul Economiei va acorda un ajutor, tot de salvgardare, tot de urgenta, in valoare de 40 de milioane de euro.

Se pregateste o Hotarare de guvern sau Ordonanta de Urgenta pentru miercuri, in sedinta de guvern", a anuntat acesta, precizand ca in ambele variante banii vor ajunge la Oltchim cel mai devreme vinerea viitoare.

Corneliu Cernev a mai spus ca "se vor face toate demersurile catre Uniunea Europeana si Consiliul Concurentei", in functie de modul in care se finalizeaza, pana luni, procedura de privatizare care l-a dat castigator pe Dan Diaconescu.

De asemenea, acesta a explicat ca la Oltchim vor intra cel putin 40 de milioane de euro, indiferent de cum vor evolua lucrurile, suma exacta urmand sa fie decisa de Consiliul Concurentei.

"Consiliul Concurentei trebuie sa calculeze exact suma. In functie de capitalul social al societatii, se calculeaza suma maxima care poate fi data ca ajutor de salvgardare. Noi stim ca cel putin 40 se pot da, nu stim daca se ajunge la 45", a explicat Cernev.

Totodata, el a punctat faptul ca inca nu a fost notificata Uniunea Europeana cu privire la aceste decizii. "Demersurile incep luni, nu putem face atata timp cat nu stim care e proprietarul societatii", a adaugat el.

Cernev s-a aratat increzator ca daca intra banii necesari vinerea viitoare, in 2-3 saptamani poti fi repornite toate sectiile combinatului, urmand ca acesta sa lucreze la o capacitate de circa 65%.

Pe de alta parte insa, el a precizat ca manifestarile de protest nu vor inceta, chiar daca s-a ajuns la aceste solutii.

"Maine va fi miting Oltchim. Le voi spune colegilor ce s-a stabilit (...)Marti, va fi Consiliul de Administratie. Sper sa se ia hotarari importante in ce priveste viitorul management al societatii", a subliniat reprezentantul angajatilor de la Oltchim.

