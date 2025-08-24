Cernev, Oltchim: Ii dam ministrului sansa sa se afirme, altfel se reia greva foamei

Luni, 18 Februarie 2013, ora 14:36
2146 citiri
Cernev, Oltchim: Ii dam ministrului sansa sa se afirme, altfel se reia greva foamei
Foto: Arhiva

Liderul sindicatului Oltchim, Corneliu Cernev, a avertizat ca angajatii combinatului vor reintra in greva foamei daca raspunsul ministrului Economiei cu privire la solicitarile lor nu va fi satisfactor.

"Greva foamei se suspenda, nu se incheie. Asteptam astazi mult mai multe de la domnul ministru. Ii dam sansa se sa afirme, astfel colegii mei vor reintra in greva foamei", a spus liderul sindicatului Oltchim, Corneliu Cernev, la Digi 24.

Reprezentantii salariatilor de la combinatul Oltchim s-au intalnit luni la Bucuresti pentru discutii cu ministrul Economiei, Varujan Vosganian. Ei au cerut in repetate randuri, de la intrarea combinatului in insolventa, mai multe garantii privind siguranta locurilor de munca, dar si respectarea contractului colectiv de munca.

In ultimele doua saptamani, angajatii Oltchim au protestat zilnic si au cerut autoritatilor solutii pentru plata salariilor si pentru repornirea combinatului. Mai multi angajati s-au aflat in greva foamei saptamana trecuta si au acceptat sa suspende aceasta forma de protest inainte de discutiile cu ministrul Economiei.

Oltchim a intrat in insolventa la sfarsitul lunii ianuarie. Combinatul valcean are datorii de circa 800 de milioane de euro.

Consecințe ale aderării Bulgariei la zona euro despre care nu vorbește nimeni. Cum afectează acest lucru economia României
Consecințe ale aderării Bulgariei la zona euro despre care nu vorbește nimeni. Cum afectează acest lucru economia României
În analiza aderării Bulgariei la euro, s-a vorbit foarte mult despre motivele pentru care au reușit vecinii de la sud să facă acest lucru, dar mai puțin despre consecințele pe care le va...
O bancă importantă dispare din România. Ce urmează pentru clienți
O bancă importantă dispare din România. Ce urmează pentru clienți
First Bank își închide oficial capitolul în România și fuzionează cu Intesa Sanpaolo. Începând cu 31 octombrie 2025, clienții celor două instituții vor opera sub aceeași umbrelă,...
#angajati Oltchim greva foamei, #Olcthim discutii Vosganian , #insolventa
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se implinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat Romania
a1.ro
Adevarul despre buturuga pe care sta Radu Valcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak si Ristei
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei cu 4 tineri morti, in Fagaras. "A venit pana aici sus, esti nebun?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Consecințe ale aderării Bulgariei la zona euro despre care nu vorbește nimeni. Cum afectează acest lucru economia României
  2. O bancă importantă dispare din România. Ce urmează pentru clienți
  3. Google Maps devine tot mai complex. Încă un pas care schimbă modul în care folosim aplicația
  4. Databricks, compania americană de AI fondată și de doi români, cumpără o companie evaluată la 900 de milioane de dolari
  5. Huawei revine în prim-plan. Detalii oficiale despre procesorul Kirin 9020 din seria Pura 80
  6. Tesla vinde acum semnalizatoare clasice cu 350 de dolari ca opțiune pentru Model 3 Highlander
  7. România surprinde Europa: clienții telecom, printre cei mai mulțumiți, chiar și fără rețele 5G avansate
  8. China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
  9. Un oraș vrea să limiteze timpul petrecut pe smartphone. Doar două ore pe zi pentru fiecare utilizator
  10. Hidroelectrica, acuzată că urmează să mărească tarifele pentru populație. Cum răspunde compania