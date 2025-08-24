Cernev, Oltchim: Ii dam ministrului sansa sa se afirme, altfel se reia greva foamei

Liderul sindicatului Oltchim, Corneliu Cernev, a avertizat ca angajatii combinatului vor reintra in greva foamei daca raspunsul ministrului Economiei cu privire la solicitarile lor nu va fi satisfactor.

"Greva foamei se suspenda, nu se incheie. Asteptam astazi mult mai multe de la domnul ministru. Ii dam sansa se sa afirme, astfel colegii mei vor reintra in greva foamei", a spus liderul sindicatului Oltchim, Corneliu Cernev, la Digi 24.

Reprezentantii salariatilor de la combinatul Oltchim s-au intalnit luni la Bucuresti pentru discutii cu ministrul Economiei, Varujan Vosganian. Ei au cerut in repetate randuri, de la intrarea combinatului in insolventa, mai multe garantii privind siguranta locurilor de munca, dar si respectarea contractului colectiv de munca.

In ultimele doua saptamani, angajatii Oltchim au protestat zilnic si au cerut autoritatilor solutii pentru plata salariilor si pentru repornirea combinatului. Mai multi angajati s-au aflat in greva foamei saptamana trecuta si au acceptat sa suspende aceasta forma de protest inainte de discutiile cu ministrul Economiei.

Oltchim a intrat in insolventa la sfarsitul lunii ianuarie. Combinatul valcean are datorii de circa 800 de milioane de euro.

