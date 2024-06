Charlie Ottley a lansat un nou documentar despre o zonă senzațională din România. „Este unică, cu atât de mult potenţial, dar şi mistere sau poveşti " VIDEO

„Discover Oltenia”, surprinde peisaje montane spectaculoase și povești de excepție din Oltenia de sub Munte FOTO captura video

Premiera noului documentar realizat de producătorul britanic Charlie Ottley a avut loc la Cinema Muzeul Ţăranului Român, prezentând doar 17 minute din sutele de ore de filmare. Filmul, intitulat „Discover Oltenia”, surprinde peisaje montane spectaculoase și povești de excepție din Oltenia de sub Munte, arată Antena 3 CNN.

Charlie Ottley, cunoscut jurnalist britanic și promotor al României, a petrecut șase luni în această regiune, captând imagini din toate anotimpurile: toamna, iarna, primăvara și începutul verii. „Este o regiune unică, cu atât de mult potenţial și atât de multe peisaje, dar şi mistere sau poveşti. A fost uşor să filmăm. Credeam că va fi dificil, dar am prins trei anotimpuri. Aşadar, am filmat acolo şi am captat toate acele culori magnifice", a declarat Ottley.

Locații precum Băile Olăneşti, Horezu și Parcul Național Buila-Vânturarița sunt prezentate în documentar, evidențiind frumusețea naturală și autenticitatea poveștilor locale. Florin Stoican, director al Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de Sub Munte, a menționat colaborarea strânsă cu Ottley: „De la ideea de a promova Oltenia de sub Munte am avut curaj, ne-am dus la el, i-am spus. A zis da și acum avem o relație de prietenie."

Documentarul „Discover Oltenia” a avut avanpremiera la Horezu și urmează să fie disponibil pe toate platformele online de profil. Scopul filmului este de a promova turismul în Oltenia de sub Munte, aducând beneficii majore comunităților locale și oferind turiștilor o experiență de neuitat.