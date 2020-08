Presedintele clubului Olympique Lyon, fericit ca a eliminat "capcaunul Juventus" din Liga Campionilor

"Multumesc jucatorilor, lui Rudi Garcia si stafului sau si tuturor fanilor care ne-au dus spre aceasta a zecea calificare in sferturile unei cupe europene. Multumesc lui Noel Le Graet, presedintele federatiei si lui Pierre Sansonoff ca ne-au suportat si ne-au ajutat sa invingem capcaunul Juventus", a scris Aulas.Lyon a acces in sferturi desi a fost invinsa de Juventus in deplasare, scor 2-1 ( goluri Ronaldo - penalti, '60 / Depay '12 - penalti). In tur, scorul a fost 1-0 pentru Lyon. Echipa lui Ciprian Tatarusanu s-a calaificat datorita golului marcat in deplasare. Tatarusanu a fost rezerva.