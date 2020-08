Fotbalistul echipei Olympique Lyon, Houssem Aouar, a fost testat pozitiv cu coronavirus

Jucatorii echipei din Lyon, intre care se numara si Ciprian Tatarusanu , au fost testati pentru Covid-19 marti, iar atunci toate rezultatele au fost negative.Insa Aouar, care prezenta simptome, a fost testat din nou joi si rezultatul pozitiv a venit vineri dimineata.Fotbalistul va trebui sa stea in carantina 14 zile.Olympique Lyon intalneste Dijon, in aceasta seara, pe teren propriu, in etapa a doua a campionatului Frantei.