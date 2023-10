Ce decizie s-a luat după incidentele groaznice din Franța: antrenorul lui Lyon, tăiat pe față

Meciul dintre echipele Olympique Marseille şi Olympique Lyon, care urma să se dispute duminică seara, a fost amânat.

Liga Profesionistă Franceză a luat această decizie după incidentele petrecute cu aproape o oră înainte de începutul meciului de pe Stade Velodrome. Atunci, autocarul cu care jucătorii formaţiei lyoneze veneau la stadion a fost atacat cu pietre şi mai multe geamuri au fost sparte. Antrenorul italian al celor de la Lyon, Fabio Grosso, a coborât din autocar, la stadion, cu faţa sângerândă, iar secundul său, Raffaele Longo, a fost lovit la un ochi.

Nu este prima dată când un meci dintre OM şi OL este oprit. Pe 21 noiembrie 2021, meciul dintre cele două echipe a fost amânat după ce s-a aruncat cu o sticlă spre Dimitri Payet. Olympique Lyon a fost penalizată cu un punct şi meciul s-a jucat cu porţile închise, Lyon câştigând cu 2-1.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.

This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2