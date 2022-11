Liga Campionilor: ce "surpriză" le-au pregătit fanii lui Marseille jucătorilor de la Tottenham

În Grupa D a Ligii Campionilor toate posibilitățile sunt deschise înaintea ultimei etape.

Astfel, partidele Marseille - Tottenham și Sporting - Eintracht Frankfurt vor decide echipele calificate în optimi și cine va participa în Europa League.

În clasament, Tottenham are 8 puncte, Sporting și Eintracht câte 7, iar Marseille 6.

Pentru a fi siguri că jucătorii lui Tottenham nu se odihnesc cum trebuie, fanii lui Olympique Marseille au organizat un mare foc de artificii chiar lângă hotelul unde erau cazați fotbaliștii echipei engleze.

La 3 dimineața, artificiile au bubuit în apropierea hotelului.

Meciurile amintite au loc în această seară de la ora 22.00.

Marseille fans letting off fireworks at 3am this morning outside the Tottenham players’ hotel 👀🎇

🎥: @Fatih2mars pic.twitter.com/SPSm3UjbWL