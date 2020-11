30 de jucatori de la o singura echipa din Franta, testati pozitiv. Meciul din campionat a fost amanat

Decizia a fost luata dupa ce in lotul echipei din Nisa, de 30 de jucatori , au fost inregistrate mai mult de zece cazuri de infectare cu noul coronavirus.Conform protocolului de sanatate din campionatul francez, in vigoare de la inceputul lunii septembrie, un meci trebuie amanat daca, in cadrul unei echipe, mai putin de 20 de jucatori din lista de 30 sunt negativi.Comisia de competitii a LFP va stabili o alta data pentru aceasta partida.Pentru OM, acesta este al treilea joc amanat in acest sezon din cauza unor cazuri de contaminare in randul adversarilor. Marseille a jucat la o alta data meciul din prima etapa cu Saint-Etienne (scor 0-2, la 17 septembrie). Olympique Marseille asteapta sa fie stabilita o noua data pentru jocul impotriva celor de la Lens, programat initial la 30 octombrie, in etapa a IX-a.CITESTE SI: