Violente de strada in Franta. Peste 20 de suporteri arestati la Marseille, suparati pe conducerea clubului. Meciul cu Rennes, amanat

Sute de suporteri , suparati in special pe conducerea clubului Olympique Marseille, au provocat incidente la intrarea in baza de pregatire a OM, situata intr-un cartier linistit al Marsiliei Fanii au aruncat cu fumigene si petarde, iar unii chiar au reusit sa patrunda in baza de pregatire. Au fost incendiati trei copaci.Au fost retinuti 25 de suporteri care au participat la violente.Situatia s-a calmat dupa-amiaza, insa meciul OM - Rennes a fost amanat.