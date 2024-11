Apropiații lui Silviu Prigoană îl plâng pe fostul politician. Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a celebrului om de afaceri, a oferit prima reacție, în urma nefericitului eveniment.

„Sunt în șoc... Exact de asta am nevoie, de putere. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Nu ne-am certat niciodată pe custodia copiilor, doar pe domiciliul copiilor. Am rămas și mamă, și tată și, din păcate, copiii mei sunt cei care suferă cel mai mult. Din păcate, copiii mei au rămas orfani de tată. Am vorbit cu băieții mei, nu le vine să creadă. Urmează să ne vedem în jumătate de oră", a declarat Bahmuțeanu, la Kanal D.

Perioadă grea pentru Silviu Prigoană

Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, afaceristul trecea printr-o perioadă mai dificilă.

„Știu că nu se simțea bine în ultima vreme, din cauza unor afaceri", a mai precizat jurnalista pentru sursa citată.

Potrivit unor surse, Silviu Prigoană s-ar fi înecat cu mâncare, la un restaurant din Brașov. Alte surse susțin că afaceristul a suferit un stop cardiac. El ar fi avut antecedente cardiace și neurologice.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au divorțat de cinci ori. În urma relației au rezultat doi copii.

