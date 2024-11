Cum arăta și cum se comporta Silviu Prigoană cu câteva săptămâni înainte de a muri. Anamaria Prodan: „Am vorbit cu el" FOTO

Lumea mondenă este în șoc după moartea lui Silviu Prigoană, care în decembrie urma să împlinească 61 de ani. Anamaria Prodan s-a întâlnit cu afaceristul la un eveniment privat, de curând, și nimic nu dădea de înțeles că un astfel de scenariu s-ar putea petrece prea curând.

Anamaria Prodan a participat la nunta jurnalistului Horia Ivanovici, desfășurată la Palatul Snagov, lângă București. Acolo, impresara s-a întâlnit cu Silviu Prigoană, pe care l-a observat foarte bine dispus.

„Nu există! Am să-l sun eu acum pe nașul meu sau pe Mihaela. Nu există așa ceva! Deci nu pot, nu vreau să mă gândesc la așa ceva! Nu există așa ceva! Am vorbit cu el la nunta lui Horia Ivanovici. Nu se poate așa ceva! Acum două săptămâni și jumătate am fost la nuntă. Era vesel, așa cum era întotdeauna", a declarat Anamaria Prodan, pentru Wowbiz.ro.

La petrecerea lui Horia Ivanovici au luat parte nume importante din fotbal, precum Marius Șumudică, Adrian Ilie, Robert Niță, Adrian Mutu și alții.

După anunțul decesului, Prodan a publicat o imagine cu Silviu Prigoană, realizată la nunta lui Horia Ivanovici.

Ads

„Mereu ai să rămâi în inima noastră același om minunat plin de viață, un om sclipitor! Drum lin printre stele, dragul nostru naș, Silviu Prigoană!", a notat Prodan, pe Instagram.

Cum ar fi decedat Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a decedat marți, 12 noiembrie, la prânz, la un restaurant din Bran, Brașov. Echipele de salvare au intervenit prompt, dar nu l-au mai putut resuscita pe afacerist, care ar fi suferit un stop cardiac. De asemenea, în ultimele ore s-a speculat și faptul că Prigoană s-ar fi înecat cu mâncare și astfel ar fi rămas fără aer.

Silviu Prigoană a fost căsătorit cu prima sa soție, Viorica, care a decedat la doar 30 de ani, în 1994. Din această căsătorie are doi fii, Honorius și Silvius. Silviu Prigoană s-a căsătorit a doua oară cu Adriana Bahmuțeanu, cu care a avut o relație tumultoasă, din care au rezultat nu mai puțin de cinci divorțuri. În urma relației cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a născut doi băieți, în 2007 și 2010.

Ads