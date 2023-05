Un om al străzii în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost strangulat într-un metrou din New York, relatează The New York Post.

Incidentul șocant a avut loc luni după-amiază.

Potrivit anchetei, un tânăr de 24 de ani a intervenit după ce omul străzii a devenit agresiv, dând buzna în trenul care se afla în stația Second Avenue.

”A început să țipe. A spus că nu avea mâncare, nu avea băutură, că era obosit și că nu-i pasă dacă merge la închisoare. A început să urle despre toate aceste lucruri, și-a dat jos jacheta și a aruncat-o pe jos”, a povestit jurnalistul Juan Alberto Vazquez pentru The Post.

Atunci, tânărul a venit în spatele lui Neely și l-a strâns de gât, ținându-l la podea aproximativ 15 minute, potrivit Adevărul.

Trenul a fost oprit, cu ușile deschise, în stația Broadway-Lafayette Street/Bleeker Street, unde Vazquez a afirmat că mecanicul de locomotivă a sunat la 911.

Victima a fost identificată ca fiind Jordan Neely, în vârstă de 30 de ani. Bărbatul trăia pe străzi și avea probleme de sănătate mintală. După ce a fost strâns de gât, el și-a pierdut cunoștința, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Cine este agresorul

Potrivit unor surse, tânărul care l-a sugrumat pe omul străzii este un fost pușcaș marin. El a fost reținut și eliberat ulterior, fără a fi acuzat. Autoritățile așteptă rezultatele autopsiei înainte a de a decide dacă vor formula acuzații împotriva sa.

”Nu sunt interesat să răspund la nicio întrebare, mulțumesc”, le-a declarat suspectul junaliștilor care l-au contactat.

Într-un alt clip video, Neely poate fi văzut când încerca să se elibereze din strânsoare, în vreme ce bărbatul continuă să-l strângă de gât, iar un alt pasager îl ajută să-l țină la podea. La un moment dat, pasagerul care îl ajutase pe bărbat să-l țină pe omul străzii la pământ îi spune: ”Nu mai strânge”. Cei doi îi dau drumul lui Neely după câteva secunde, lăsându-l întins pe jos.

”Își mișca brațele, dar nu putea să exprime nimic. Tot ce putea face era să-și miște brațele. Apoi, brusc, a încetat să se mai miște. Nu mai avea putere. Niciunul dintre noi, cei care eram acolo, nu a crezut că era în pericol de moarte. Am crezut că doar a leșinat sau că a rămas fără aer”, a mai declarat jurnalistul Juan Alberto Vazquez.