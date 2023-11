Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – a scăpat prin prescripție de dosarul în care era judecat pentru achiziții fictive de peste 28 de milioane de euro și o evaziune fiscală de 4,7 milioane de lei. Omul de afaceri a plătit prejudiciul, dar tot mai are niște „creanțe fiscale accesorii” de achitat, așa că rămâne cu sechestru pe un imobil până la concurența sumei de 1,8 milioane de lei.

Sechestrul restrâns nu ar fi o problemă pentru finul lui Virgil Măgureanu, din moment ce acesta are domiciliul în Monte Carlo, pe Princess Grace Avenue, dintr-un imobil de unde poate coborî direct în Marea Ligurică. Atunci când e în București, Petrovici stă într-o vilișoară interbelică de pe strada Polonă.

Sechestrul îl are instituit pe niște parcele și tarlale de 8.000 de metri pătrați, așa cum reiese din dispozitivul hotărârii de încetare a procesului penal:

„ În lumina Deciziilor nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României și Deciziei nr. 67/2022 a Înaltei Curți (…) dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Petrovici Răzvan, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală

faţă de inculpatul Petrovici Răzvan, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală Constată că prejudiciul reclamat în dosarul de urmărire penală nr 8/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost recuperat în integralitate.

Admite acțiunea civilă, astfel cum a fost precizată de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală (…) și obligă pe inculpatul Petrovici Răzvan , în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Blue Planet Investments SRL, la plata sumei de 1.826.048 lei, cu titlu de creanțe fiscale accesorii (dosarul de urmărire penală nr. 59/P/2020 al PICCJ).

(…) și , în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Blue Planet Investments SRL, (dosarul de urmărire penală nr. 59/P/2020 al PICCJ). Menține sechestrul asigurător instituit prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București din data de 13.10.2021 în dosarul nr. 15283/3/2021/a1.1, rămasă definitivă prin respingerea contestației, asupra imobilului (…) compus din teren intravilan în suprafață de 8.085 mp și construcțiile existente pe acesta , aparţinând inculpatului Petrovici Răzvan, și dispune restrângerea măsurii asiguratorii până la concurenţa sumei de 1.826.048 lei.

prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București din data de 13.10.2021 în dosarul nr. 15283/3/2021/a1.1, rămasă definitivă prin respingerea contestației, , aparţinând inculpatului Petrovici Răzvan, și dispune restrângerea măsurii asiguratorii până la concurenţa sumei de 1.826.048 lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în minuta Tribunalului București.

Cum s-a apărat de acuzațiile de evaziune finul lui Virgil Măgureanu

Răzvan Petrovici nu dă interviuri, dar nici nu se ferește să vorbească despre dosarul lui. Zicea că acuzațiile sunt nefondate, că prejudiciul nu există, că n-a făcut evaziune fiscală.

El mai spunea, pe treptele Tribunalului, la ieșire de la proces, că procurorii de la Parchetul General i-au făcut dosar pe repede-înainte în 2015, că a încercat să colaboreze cu ei și le-a pus la dispoziție toate documentele, însă nu l-au ascultat.

Petrovici ține minte și enumeră dintr-o suflare datele, orele și minutele la care anchetatorii i-au făcut procesele-verbale de percheziție, știe când a ajuns dosarul lui în instanță pentru prima oară și cât timp i-a luat judecătorului până i-a citit cele 4 volume și a luat primele măsuri: 3 minute.

Finul lui Măgureanu n-are trac nici de camera foto, semn că ori e nevinovat, ori e sigur că nimeni nu poate dovedi contrariul. Spune că procurorul specialist în infracțiuni economice care l-a anchetat are vârsta cât are el vechimea pe cartea de muncă. Mai enumeră, volubil, legile fiscale pe care le consideră a fi de partea lui și spune că a derulat operațiunile prin bancă. Or – zice el – „banca te verifică și în intestine”.

Cifrele amețitoare din dosarul lui Răzvan Petrovici

În perioada de cameră preliminară, Petrovici voia ca dosarul lui să fie judecat de Tribunalul Ilfov, nu de Tribunalul București, motiv pentru care cauza a ajuns la Curtea de Apel București. Acolo, judecătorii au hotărât că Tribunalul București este instanța care are competența să dea soluția pe fond pentru finul lui Virgil Măgureanu.

Din motivarea Curții de Apel București din data de 5 ianuarie 2021 rezultă că procurorii de la PG îl acuză pe Răzvan Petrovici a făcut achiziții fictive de la 12 societăți comerciale, una dintre ele fiind Poleanthos Trading Limited, o companie din Cipru.

Valoarea acestor achiziții, conform documentului citat, este de 28.162.422 lei.

„(Din suma totală – n.r.) au fost stornate facturi în valoare de 5.543.835 lei (…), rămânând facturi care nu au fost stornate în cuantum de 22.618.586 lei, fapt care a condus la diminuarea TVA-ului de plată cu suma de 3.852.579 lei, precum și la diminuarea impozitului pe profit cu suma de 867.091 lei, rezultând astfel un prejudiciu total adus bugetului de stat în cuantum de 4.719.670 lei (debit principal).

lei (…), rămânând facturi care nu au fost stornate în cuantum de lei, fapt care a condus la diminuarea TVA-ului de plată cu suma de lei, precum și la diminuarea impozitului pe profit cu suma de lei, rezultând astfel un prejudiciu total adus bugetului de stat în cuantum de lei (debit principal). Astfel, s-a constatat că activitatea infracţională în cazul infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului constă în acţiunea de înregistrare în contabilitatea societății (…) SRL (în registrul jurnal, în jurnalul de cumpărări, în decontul de TVA și în D101) un număr de 34 facturi fiscale, reprezentând achiziții fictive de la un număr de 12 societăți.

Prin urmare, locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională este reprezentat de locul unde s-a desfăşurat activitatea de înregistrare în contabilitatea societăţii (…) SRL a celor 34 de facturi fiscale”, se mai arată în motivare.

Răzvan Petrovici, trimis în judecată pentru 13 acte materiale de evaziune

Procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pe Răzvan Petrovici, pe data de 24 mai 2021, pentru 13 acte materiale de evaziune fiscală:

„În fapt, inculpatul, în calitate de administrator de drept al unei societăți comerciale, în perioada 21.12.2012 - 25.02.2013 , a înregistrat în documentele justificative, în documentele de evidență contabilă (registrul jurnal și jurnalul pentru cumpărări) și în declarațiile fiscale, achiziții fictive de servicii de la o a doua societate comercială pe care o administra în fapt, în valoare totală de 8.308.000 lei.

, a înregistrat în documentele justificative, în documentele de evidență contabilă (registrul jurnal și jurnalul pentru cumpărări) și în declarațiile fiscale, achiziții fictive de servicii de la o a doua societate comercială pe care o administra în fapt, în valoare totală de lei. Totodată, în calitate de administrator de fapt al celei de a doua societăți comerciale, a omis să evidențieze în declarația de impozit pe profit aferentă anului 2012 venituri din exploatare în cuantum de 5.720.400 lei rezultate din prestările de servicii facturate în anul 2012 către prima societate comercială și a omis să evidențieze în declarația de impozit pe profit aferentă lunii ianuarie 2013 venituri din exploatare în cuantum de 979.600 lei rezultate din prestările de servicii facturate în luna ianuarie 2013 către prima societate comercială.

rezultate din prestările de servicii facturate în anul 2012 către prima societate comercială și rezultate din prestările de servicii facturate în luna ianuarie 2013 către prima societate comercială. Prin aceste fapte a condus la diminuarea TVA de plată datorată bugetului de stat de către prima societate, al cărei administrator de drept era, cu suma de 1.608.000 lei (debit principal).

datorată bugetului de stat de către prima societate, al cărei administrator de drept era, (debit principal). Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Juridică a comunicat organelor de urmărire penală faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 1.608.000 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesoriile fiscale în cuantum de 1.413.956 lei (din care 1.174.364 lei cu titlu de dobânzi și 239.592 lei cu titlu de penalități), calculate până la data de 01.03.2021”, arătau procurorii PICCJ într-un comunicat.