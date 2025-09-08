Gâlcă i-a spus "pas"! Rapid a cedat un jucător la Cluj, chiar înaintea duelului direct

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 15:43
252 citiri
Gâlcă i-a spus "pas"! Rapid a cedat un jucător la Cluj, chiar înaintea duelului direct
Omar El Sawy FOTO facebook Rapid 1923

FC Universitatea Cluj şi FC Rapid 1923 au ajuns la un acord privind împrumutul, pe durata acestui sezon, al atacantului de bandă dreapta Omar El Sawy (21 de ani). Cele două echipe se întâlnesc vineri în Superliga,

Născut la Târgu-Mureş, jucătorul cu dublă cetăţenie, română şi egipteană, a început fotbalul la ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, după care a făcut pasul la echipele locale ASA 2013 Târgu Mureş şi CSM Târgu Mureş. După câte un sezon petrecut la aceste două formaţii tot la nivel de juniori, Omar s-a alăturat celor de la Csikszereda în vara lui 2019.

În tricoul ciucanilor, a câştigat Liga de Tineret în sezonul 2020-2021 în urma unei finale cu Viitorul (2-1), pentru ca în stagiunea următoare să debuteze în UEFA Youth League în dubla preliminară cu francezii de la Angers. Anul competiţional 2021-2022 a venit cu un nou trofeu pentru El Sawy care, marcator atât în semifinala cu FCSB, cât şi în finala cu Sepsi, a contribuit din plin la câştigarea Cupei de Tineret. Ba mai mult, în acelaşi sezon, acesta a câştigat, de asemenea, o nouă ediţie a Ligii de Tineret, reuşind să înscrie în ultimul act chiar împotriva Universităţii.

Începutul stagiunii 2022-2023 i-a adus fotbalistului de bandă primul gol în UEFA Youth League, în meciul tur al „dublei" cu Galatasaray. Mai apoi, pentru El Sawy a urmat pasul la echipa de seniori, unde a strâns 21 de prezenţe în liga secundă, reuşind să marcheze o dată, împotriva celor de la FC Buzău (3-2).

Evoluţiile sale au atras atenţia celor de la Rapid Bucureşti, care l-au achiziţionat în vara lui 2023 din tabăra ciucanilor. În sezonul de debut pe prima scenă, El Sawy a evoluat în şase partide, iar după alte trei meciuri la începutul sezonului 2024-2025, a fost împrumutat de către giuleşteni la Sepsi OSK. Acolo, El Sawy s-a integrat aproape instantaneu şi a devenit un om important al echipei, jucând în 24 de meciuri de Superligă şi Cupa României şi contribuind cu six goluri, alături de două pase decisive.

Jucătorul care a evoluat în două partide în acest început de sezon pentru Rapid are, totodată, un important „bagaj" la nivelul naţionalelor de juniori ale României, evoluând, atât la selecţionata U17 (un meci), cât şi la cele U18 (trei meciuri, un gol), U19 (cinci meciuri) şi U20 (cinci meciuri).

Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fotbalistului Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul clujean....
Convocare de urgență la echipa națională. Jucătorul de la Rapid, chemat la lot
Convocare de urgență la echipa națională. Jucătorul de la Rapid, chemat la lot
De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări față de lotul anunțat inițial de selecționerul Costin Curelea pentru meciurile naționalei de tineret din luna septembrie. Mai...
#Omar El Sawy, #Rapid, #universitatea cluj, #Superliga , #Rapid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la nationala! L-au dat afara dupa 0-5 in preliminariile Cupei Mondiale 2026
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ba, esti nebun?!" Romanul care si-a luat Lamborghini dupa primul salariu din Italia a dus masina inapoi, dupa doua zile

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP, încântat de ce a văzut la New York: "Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Măgăoaia Trump!"
  2. Gâlcă i-a spus "pas"! Rapid a cedat un jucător la Cluj, chiar înaintea duelului direct
  3. Accidentare stupidă pentru Erling Haaland. Cum s-a „rupt” vedeta lui Manchester City
  4. „Mi-am făcut un nou prieten”. Copilul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren l-a impresionat pe fostul Balon de Aur VIDEO
  5. Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
  6. Surprize uriașe la Campionatul European de baschet: marile favorite, eliminate
  7. Figura lui spune totul! Cum a fost surprins Donald Trump după victoria lui Carlos Alcaraz de la US Open
  8. Fotbalistul expediat fără regrete de la FCSB: "Îl plăteam degeaba"
  9. Ce obiectiv și-a fixat Carlos Alcaraz după triumful de la US Open
  10. Cine transmite la TV meciul Cipru - România, decisiv pentru tricolori în campania de calificare la Mondiale