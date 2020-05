Pe urmele averii lui Omar Hayssam: Judecatorii au decis soarta vilei din Capitala, pentru a recupera o parte din prejudicii

Proces demarat de Fisc

Ziare.

com

Astfel a solutionat definitiv Tribunalul Bucuresti primul proces deschis care au ca finalitate recuperarea prejudiciilor retinute in sarcina lui Omar Hayssam.Este vorba de un proces care a durat aproape 6 ani si are ca obiect "partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial".un imobil format din patru camere, hol, chicineta, wc, baie, scara lemn, scara, logie, avand o suprafata utila de 126,78 mp. Casa a fost cumparata de sotii Omar in 1996, printr-un contract de vanzare-cumprare incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin SC Apolodor SA. Valoarea vilei a fost calculata in timpul procesului la suma de 436.902 lei, fara TVA.Prima decizie in acest caz a fost data de Judecatoria Sectorului 2 , iar decizia definitiva a fost data miercuri de Tribunalul Bucuresti Solicitarea de partaj judiciar a fost ceruta de Fisc inca din septembrie 2014, pentru recuperarea unor prejudicii, dar in proces au intervenit si jurnalistul Ovidiu Ohanesian si o societate de insolventa.Atunci cand instanta l-a condamnat pentru terorism pe Omar Hayssam, Judecatorii au dispus confiscarea sumei de 30.000 de dolari si daune morale de doua milioane de euro pentru fiecare dintre cei trei jurnalisti rapiti la Bagdad, in martie 2005: Ovidiu Ohanesian, Marie-Jeanne Ion si Sorin Miscoci.Societatea de insolventa s-a constituit parte in acest dosar pentru societatea Moldo Drinks SA, una dintre companiile devalizate de controversatul om de afaceri sirian Omar Hayssam, si ar vrea sa recupereze suma de 7.847.195 de lei.Pentru a recupera insa o parte din prejudiciu, urmeaza urmatorul pas: vanzarea imobilului la licitatie.