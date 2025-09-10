Ce poate face un supliment zilnic cu Omega-3 pentru sănătatea femeilor

Acizii grași Omega-3, o familie de grăsimi esențiale care se găsesc în alimente precum somonul, nucile și semințele de chia, sunt critici pentru multe aspecte ale sănătății. Un nou studiu a descoperit că deficitul de omega-3 ar putea expune femeile la un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer.

Ce a descoperit studiul

Studiul, publicat în revista Alzheimer’s and Dementia, a arătat că femeile cu Alzheimer prezentau o scădere semnificativă a lipidelor nesaturate — în special a celor care conțin acizi grași omega — comparativ cu femeile sănătoase și bărbații cu Alzheimer.

Acest lucru sugerează că pot exista diferențe specifice de sex în modul în care Alzheimer se dezvoltă și progresează la femei versus bărbați, ceea ce ar putea explica de ce femeile sunt diagnosticate mai des cu această boală, a spus Doha Ayish, medic neurolog la Houston Methodist West Hospital.

De asemenea, rezultatele sugerează că o dietă bogată în omega-3 ar putea ajuta la protejarea împotriva bolii Alzheimer.

„Femeile reprezintă aproape două treimi din persoanele cu Alzheimer în America, deci acest lucru ar putea fi o descoperire importantă pentru prevenție și tratament, de care este mare nevoie, având în vedere că Alzheimer este a șasea cauză de deces în rândul americanilor”, a declarat Vanessa King, dietetician și purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics.

King a adăugat că, deși este nevoie de mai multe cercetări pentru a putea face recomandări ferme legate de Alzheimer, studiile arată deja că o dietă bogată în omega-3 are beneficii pentru sănătate — în special pentru femei.

1. Sprijin pentru sănătatea creierului

Pe lângă noul studiu despre Alzheimer, alte cercetări au sugerat că omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea creierului la femeile aflate în proces de îmbătrânire.

Un studiu a arătat că omega-3 pot ajuta creierul să funcționeze mai bine, să reducă inflamația și deteriorarea celulară și să încetinească modificările asociate cu Alzheimer.

Acest lucru este deosebit de important pentru femei, care au o speranță de viață mai mare și, prin urmare, un risc mai ridicat de declin cognitiv și demență.

2. Beneficii pentru oase și articulații

Omega-3 pot contribui și la sănătatea oaselor. Un studiu din 2025 a constatat că femeile care consumau mai mulți omega-3 aveau un risc mai mic de osteoporoză, mai ales femeile tinere.

De asemenea, o meta-analiză din 2023 a arătat că suplimentarea cu omega-3 poate reduce durerea și îmbunătăți funcția articulară la pacienții cu osteoartrită.

3. Sănătatea inimii

Omega-3 sunt de mult timp recunoscuți pentru efectele lor de protecție împotriva bolilor cardiovasculare.

Un raport care a analizat peste 7.000 de studii a concluzionat că obținerea omega-3 din pește sau suplimente cu ulei de pește poate reduce riscul de deces prematur și protejează împotriva bolilor de inimă.

„La femei, în mod specific, omega-3 s-a dovedit că poate compensa parțial efectele protectoare ale estrogenului, reduse la femeile aflate la postmenopauză”, a adăugat Ayish.

4. Sprijin pentru hormoni și fertilitate

O analiză a studiilor din 2024 a arătat că omega-3 pot îmbunătăți fertilitatea prin creșterea ratelor de sarcină și fertilizare, inclusiv în cazul femeilor care fac FIV.

Un alt studiu a demonstrat că omega-3 pot ajuta și femeile cu SOP (sindromul ovarelor polichistice), prin reducerea nivelului de testosteron și reglarea menstruației.

5. Sprijin pentru o sarcină sănătoasă

Omega-3 pot contribui la o sarcină sănătoasă și la dezvoltarea optimă a fătului la femeile tinere.

„S-a demonstrat că acizii grași omega-3 susțin dezvoltarea sănătoasă a creierului și a ochilor fătului în timpul sarcinii”, a explicat Ayish. „Un aport adecvat este, de asemenea, asociat cu un risc mai mic de naștere prematură și depresie postnatală.”

Sursele de Omega-3

Organismul nostru nu produce omega-3 în mod natural, așa că singura modalitate de a-i obține este prin alimentație sau suplimente, scrie verywellhealth.com.

Alimente bogate în omega-3 includ:

somon

nuci

semințe de chia

semințe de in

ouă și lactate fortificate cu omega-3

„Ori de câte ori este posibil, sursa principală de omega-3 ar trebui să fie alimentația”, a spus King.

„Totuși, dacă nu consumi suficient pește, nuci sau semințe, sau pur și simplu îți este greu să-ți atingi necesarul de omega-3 doar prin mâncare, un supliment de calitate poate umple golul. Trebuie doar să te asiguri că alegi unul testat de o terță parte”, a adăugat ea.

