Cel mai bun moment pentru a lua Omega-3 pentru o absorbție maximă

Acizii grași omega-3 sunt o parte importantă a dietei umane și joacă un rol esențial în numeroase sisteme ale organismului, inclusiv în funcționarea inimii, a creierului și a articulațiilor. Acești acizi grași — care se găsesc într-o varietate de alimente precum peștele, semințele de in și nucile — sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatoare și pentru potențialul lor de a reduce riscul bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă sau chiar artrita.

Deși omega-3 se regăsesc în alimente, suplimentarea poate fi necesară pentru anumite persoane, deoarece deficitul de omega-3 a fost asociat cu depresia, reducerea capacității de învățare și un risc crescut de anumite tipuri de cancer. Dacă ești curios să afli dacă un supliment este potrivit pentru tine, discută cu un medic sau un dietetician autorizat.

Dacă alegi să iei suplimente, este important să obții cât mai mult din ele, acordând prioritate biodisponibilității.

Un articol publicat de eatingwell a analizat sfaturile oferite de dieteticieni despre cel mai bun moment pentru a lua omega-3 și alți factori de luat în considerare pentru a optimiza absorbția.

Când să iei suplimentul tău cu omega-3

Dimineața vs. seara

Dieteticianul Keelin Murphy precizează: „Este nevoie de mai multe cercetări pentru a putea oferi recomandări clare privind momentul administrării suplimentelor de omega-3, în principal pentru că măsurarea biodisponibilității este dificilă.” Ea adaugă: „Un studiu a observat rezultate mai bune pentru sănătatea inimii atunci când suplimentele erau luate la cină și rezultate mai slabe atunci când erau luate la micul dejun, atribuind aceste diferențe ritmului circadian și acidității gastrice crescute pe stomacul gol.”

Totuși, dieteticianul Jaime Bachtell-Shelbert aduce un punct de vedere interesant: „Pentru cei care experimentează reflux sau gust neplăcut de pește după administrarea suplimentului, recomand împărțirea dozei — jumătate înainte de micul dejun și jumătate înainte de cină.”

În legătură cu mesele

Probabil cel mai important aspect este prezența grăsimilor în sistemul digestiv, care ajută la digestia și absorbția acestor acizi grași esențiali. Deoarece omega-3 sunt liposolubili, se recomandă administrarea lor împreună cu o masă ce conține grăsimi sănătoase pentru a le îmbunătăți absorbția.

Așa cum explică Bachtell-Shelbert: „Se recomandă administrarea suplimentelor cu omega-3 imediat înaintea unei mese care include grăsimi sănătoase. În acest fel, se evită formarea unui strat de ulei în stomac și se favorizează amestecul cu mâncarea, pentru o digestie mai bună.”

Murphy adaugă: „Absorbția omega-3 este cea mai eficientă atunci când este asociată cu o masă, deoarece organismul produce enzimele necesare pentru a descompune grăsimile conținute în suplimente.”

Factori de luat în considerare

Tipul de omega-3

Există trei tipuri principale de acizi grași omega-3: EPA, DHA și ALA. EPA și DHA — care se găsesc în uleiul de pește și în uleiul de alge — sunt, în general, mai ușor de utilizat de către organism.

ALA, întâlnit în surse vegetale precum semințele de in, nucile și semințele de chia, trebuie transformat în EPA și DHA în organism, însă această conversie este destul de ineficientă, doar o mică parte din ALA fiind convertită. De aceea, dacă nu eviți produsele de origine animală, se recomandă alegerea suplimentelor care conțin direct EPA și DHA.

Sursele suplimentelor

Pe piață, sursele de omega-3 variază, iar studiile arată că absorbția diferă în funcție de sursă, deci merită să fii atent atunci când alegi produsul.

Cele mai comune surse:

Ulei de pește: bogat în EPA și DHA; este important să alegi un produs de calitate, pentru a evita contaminanții (ex. metale grele).

Ulei de krill: conține, de asemenea, EPA și DHA, dar, potrivit lui Murphy, „uleiul de krill s-a dovedit a fi mai biodisponibil decât uleiul de pește”. În plus, conține antioxidantul puternic astaxantină, care reduce stresul oxidativ.

Ulei de alge: provine din surse vegetale, fiind compus în principal din ALA (unele varietăți conțin și EPA). Este o opțiune bună pentru vegetarieni și vegani.

Ori de câte ori este posibil, alege suplimente certificate independent, pentru siguranță și acuratețea etichetei.

Nivelul de activitate fizică

Nivelul de activitate influențează nevoia de omega-3, deoarece afectează direct cerințele organismului pentru acești acizi grași. Pentru sportivi, proprietățile antiinflamatoare ale omega-3 pot fi deosebit de benefice. Murphy precizează: „Suplimentarea cu omega-3 a fost asociată cu îmbunătățirea performanței, recuperare mai rapidă, reducerea durerilor musculare și scăderea riscului de accidentare.”

Persoanele mai puțin active pot avea cerințe mai reduse, dar Murphy adaugă: „Le recomand tuturor sportivilor mei, dar și majorității clienților non-sportivi, să ia ulei de pește sau un alt tip de supliment cu omega-3”, deoarece majoritatea americanilor nu obțin suficient omega-3 din dietă.

Chiar dacă oricine poate beneficia de efectele cardiovasculare și antiinflamatoare, persoanele mai sedentare au nevoie, de regulă, de o doză mai mică decât cele active.

Sfaturi pentru o absorbție mai bună a suplimentelor cu omega-3

Ia-le cu mâncare:

Deși cercetările nu stabilesc clar ce tip de mâncare e cel mai potrivit, se recomandă să iei suplimentul în timpul mesei sau imediat după, nu pe stomacul gol.

Fii consecvent:

Acizii grași omega-3 acționează cel mai bine când se acumulează treptat în organism. Consumul regulat asigură un nivel constant în corp. Omiterea dozelor sau administrarea neregulată poate reduce eficiența și beneficiile pe termen lung.

Verifică prospețimea:

Murphy avertizează: „Uleiul de pește și alte surse de omega-3 pot deveni râncede în timp. Recomand cumpărarea de suplimente noi la fiecare 3-4 luni, pentru o absorbție optimă.”

Prospețimea este esențială, deoarece acizii grași se oxidează ușor, pierzându-și proprietățile benefice și, uneori, generând radicali liberi dăunători. Dacă te îngrijorează degradarea lor, cumpără o sticlă mai mică și păstreaz-o la frigider pentru a-i prelungi durata de viață.

Concluzia experților

Pentru a maximiza beneficiile suplimentelor cu omega-3, momentul administrării și consistența sunt esențiale. Omega-3 joacă un rol crucial în multe funcții ale organismului, iar eficiența lor depinde de modul și momentul în care sunt luate.

Asigură-te că iei suplimentele împreună cu mese care conțin grăsimi sănătoase pentru o absorbție mai bună și menține un consum constant pentru beneficii pe termen lung. În plus, acordă atenție prospețimii și evită mesele foarte bogate în fibre imediat după administrare.

Discută întotdeauna cu un medic sau un dietetician înainte de a începe un nou supliment, scrie eatingwell.com.

