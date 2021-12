Alexandru Rafila, avertisment despre riscul transmiterii comunitare a Omicron: ”Are o creștere explozivă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a avertizat miercuri, 22 decembrie, că rata de infectare poate crește exploziv dacă varianta Omicron va deveni dominantă, așa cum se întâmplă deja în alte țări.

În prezent, rata de infectare din țara noastră este de sub 1%, însă e posibil ca, într-o săptămână, trendul să fie crescător, a subliniat ministrul.

”Cât timp numărul de reproducere bazal este sub 1%, nu vom avea o creștere. Începem să ne stabilizăm și, dacă rămânem sub 1% e bine, dar dacă va crește vom avea o mare problemă. Vedem că varianta Omicron are o creștere explozivă”, a declarat Rafila, la Digi 24.

Ministrul a precizat că trebuie să ne pregătim pentru o răspândire comunitară a variantei Omicron.

”Nu există o răspândire comunitară. Toate cazurile, cu o singură excepție, au o legătură fie cu o călătorie dintr-o zona afectată, fie cu o persoană care venea de acolo. Din ce s-a secvențiat până acum, nu s-au depistat cazuri care să poată să pună o astfel de problemă”, a afirmat Rafila

”Un lucru care este extrem de clar, nu putem evolua în afara cadrului de evoluție din celelalte țări. Important este să nu avem așa de multe cazuri într-un timp foarte scurt.

Una dintre soluții este certificatul Covid. Formularul de identificare a călătorului este altă soluție”, a adăugat acesta.

Ads

Întrebat care sunt opțiunile de acordare a certificatului verde, cuprins în noua lege, Rafila a explicat:

”Sunt trei opțiuni mari - testarea este una dintre opțiuni care are două variante: testarea cu test antigen, care este valabilă 48 de ore, și testarea PCR, care are valabilitate 72 de ore, sau vaccinare. Încercăm să putem acorda certificatul și persoanelor care se vaccinează cu prima doză din schema de două, urmând ca să devină definitiv în momentul în care se vaccinează și cu doza a doua, într-un interval maxim de 42 de zile. Asta s-a stabilit clar”, a spus ministrul, potrivit Gândul.

Ads