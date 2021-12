Mecanismul prin care varianta Omicron a devenit mult mai contagioasă decât Delta. Posibilă explicație a ratei mai scazute de deces

Tulpina Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 se înmulţeşte de 70 de ori mai rapid în ţesutul bronhiilor decât cea originală şi decât Delta, arată un studiu care ar putea explica transmiterea noii variante, potrivit The Guardian.

Studiul realizat de o echipă a Universităţii din Hong Kong a mai concluzionat că noua variantă s-a înmulţit de zece ori mai încet în ţesutul pulmonar, fapt asociat de cercetători cu forma mai uşoară de boală dată de tulpină.

Michael Chan Chi-wai, care a condus analiza, a spus că rezultatul trebuie interpretat cu prudenţă, pentru că gravitatea bolii este determinată nu doar de cât de rapid se înmulţeşte virusul, ci şi de răspunsul imun al unei persoane şi, în special, dacă sistemul imunitar devine suprasolicitat.

„Este remarcat faptul că, prin infectarea mult mai multor oameni, un virus foarte contagios poate provoca o boală mult mai gravă şi deces, chiar dacă virusul în sine ar putea fi mai puţin patogen. Astfel, laolaltă cu studiile noastre recente care arată că variantă Omicron poate evita inumitatea dată de vaccinuri şi infecţia trecută, ameninţarea reprezentată de Omicron este probabil să fie foarte importantă”, a declarat el.

Jeremy Kamil, profesor de microbiologie şi imunologie asociat Louisiana State University Health Shreveport, a subliniat că Delta, care s-a dovedit a fi mult mai patogenă, a prezentat un tipar similar de replicare mai înceată în plămâni.

„Aceşti autori au descoperit că Omicron se înmulţeşte fantastic de bine - chiar mai rapid decât Delta şi virusul original - în ţesutul bronhiilor. Asta ar putea fi, într-un anumit mod, în beneficiul răspândirii/ transmiterii între oameni”, a spus el. „Desigur, o componentă importantă a transmisibilităţii Omicron în viaţa reală va fi reprezentată de abilitatea sa de a evita anticorpii neutralizanţi care protejează în primul rând împotriva infecţiei. Este foarte posibil să se răspândească uşor chiar între persoanele vaccinate, mai ales în cazul celor care nu au primit recent o doză suplimentară”.

Datele iniţiale, publicate online şi fără evaluare a colegilor de breaslă, au rezultat din experimente în care au fost folosite mostre de ţesut pulmonar prelevate de la pacienţi în timpul operaţiilor.

În 24 de ore, varianta Omicron s-a înmulţit de 70 de ori mai mult decât Delta şi varianta originală a coronavirusului. Instalarea în bronhii permite, potrivit oamenilor de ştiinţă, să poată şi să transmită virusul mai uşor.

Posibilă explicație a ratei mai scăzute de deces

Cercetătorul Octavian Jurma, susține că studiul cercetătorilor din Hong Kong oferă o posibilă explicație a ratei mai scăzute de deces.

„Nu e inca un studiu publicat, doar un comunicat de presa al Facultatii de medicina a Universitatii din Hong Kong, dar avem o explicatie a ratei mult mai mari de transmitere a Omicron fata de Delta si o posibila explicatie a ratei mai scazute de deces.

In acest grafic vedem ca Omicron se multiplica de 70x mai rapid decat Delta in bronhii in primele 24h.

Acest lucru insemana ca atat timpul de incubatie este mult mai scurt (o persoana poate sa devina infectioasa in 24h) cat si incarcatura virala este mult mai mare in prima perioada cel putin.

Pe de alta parte in plaman multiplicarea Omicron este de 10x mai scazuta decat varianta originala si prin urmare teoretic este mai putin periculoasa si/sau mai lent progresiva.

Avand in vedere numarul mic de cazuri care au putut fi analizate cat si intervalul scurt al analizei e greu de tras o concluzie definitiva. Datele sunt isna suficient de importante si de promitatoare incat sa merite validate si de alte studii care sa se uite si la ceea ce se intampla dupa 72h.

La capitolul precautii

- merita remarcat ca reducerea multiplicarii Omiron fata de Delta este similara cu reducerea Delta fata de Wuhan, respectiv de 5x. Cu toate acestea Delta este un pericol mult mai mare decat Wuhan in Romania si alte tari cu rata scazuta de vaccinare. Explicatia poate fi data fie de cresterea infectiozitatii, fie de cresterea virulentei (sau o combinatie) insa este clar ca simpla scadere a ratei de multiplicare in plamani nu este un bun predictor al gravitatii infectiei in cazul SARS-CoV-2

- rata de crestere in plamn este similara la toate cele 3 variante. Este posibil ca dupa 72h Omicron sa ajunga la nivelul Delta.

- chiar daca la 24h rata de multiplicare a Delta in bronhii este aceeasi cu a tulpinii Wuhan, dupa 48h este de 5x mai mare. Asa cum rezulta din studiu, multiplicarea in bronhii la 48h se coreleaza mai bine cu gradul de risc al tulpinii decat multiplicarea in plaman.

- este posibil ca Omicron sa produca de fapt o boala 3-in-1 in 3 stadii, in loc de 2-in-1 ca pana acum. Astfel in primul stadiu poate avea o forma usoara dar foarte infectioasa, in al doilea poate progresa la formele pulmonare comune cu restul variantelor si in al treilea furtuna de citokine.

- persoanele asimptomatice si putin simptomatice sunt probabil mult mai infectioase decat in cazul altor variante, ceea ce face ca numarul de super-spreaderi sa fie mult mai mare (vezi si raspandirea globala ultra-rapida).

- persoanele vulnerabile care nu sunt vaccinate raman in zona de risc pentru ca nu pot produce suficient de repede un raspuns imun care sa impiedice virusul sa coboare in plaman si sa patrunda in circulatie.

