Primarul stațiunii Sinaia s-a reinfectat cu Sars-Cov-2. Mesajul transmis de politicianul diagnosticat cu tulpina Omicron

Primarul staţiunii montane Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat marţi, 4 ianuarie, că a intrat în izolare 14 zile pentru că a fost testat pozitiv pentru Covid-19.

Edilul a făcut testul după ce a prezentat unele simptome.

”14 zile lucrez online. Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleşeală şi am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanţă alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiţi precauţi şi să respectaţi regulile de protecţie. Împreună trecem peste toate!”, a scris Oprea pe Facebook.

În octombrie 2020, primarul staţiunii Sinaia a fost internat pentru îngrijiri medicale, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19.

Ads