Imaginile explicite de la arestarea brutală a lui Tyre Nichols, un şofer în vârstă de 29 de ani oprit în trafic în data de 7 ianuarie la Memphis, Statele Unite, au fost făcute publice de poliție.

Controlul a degenerat într-o bătaie brutală aplicată de cinci agenţi, un eveniment care, în final, s-a soldat cu decesul, în spital, peste câteva zile, al tânărului.

În clipurile extrase atât de pe camerele corporale de supraveghere ale poliţiştilor, cât şi de camere de supraveghere stradale, se vede cum într-o intersecţie, agenţii îl înconjoară pe Tyre Nichols, îi cer să se dea jos de la volan şi să ridice mâinile.

Agenţii îl trag pe Nichols de pe scaunul şoferului maşinii sale în timp ce acesta strigă: "La naiba, nu am făcut nimic ... Încerc doar să mă duc acasă", şi îl forţează să se întindă la pământ, apoi îi ordonă să se întindă pe burtă şi îi pulverizează în faţă spray iritant.

Deşi suspectul stă întins pe o parte cu un agent deasupra lui, el ezită să se întindă pe burtă. Un agent ameninţă că va folosi pistolul cu electroşocuri şi, după o luptă de aproximativ un minut, tânărul se ridică şi începe să fugă, unul dintre poliţişti trage cu Taserul, dar acesta scapă.

Aproximativ 7 minute mai târziu, poliţiştii îl ajung din urmă pe suspect într-un cartier rezidenţial, iar de aici totul devine extrem de brutal. Doi agenţi sunt văzuţi ţinându-l la pământ în timp ce un al treilea îl loveşte cu picioarele, iar un al patrulea îi aplică lovituri cu ceea ce pare a fi un baston sau o stinghie, înainte ca un altul să-l lovească şi el pe Nichols.

În timp ce este ţintuit la pământ, Tyre Nichols strigă în mod repetat "Mamă!!!". Când se ridică în picioare, un poliţist îl loveşte în faţă cu pumnul, un altul îl loveşte cu piciorul în faţă, iar un altul îl loveşte cu bastonul.

În cele din urmă, agenţii îl încătuşează pe Tyre Nicols şi îl pun lângă o maşină de poliţie. El se zbate de durere timp de aproape 20 de minute înainte de a nu mai reacţiona.

WARNING: This is the brutal bodycam footage of Tyre Nichols. It is VERY difficult to watch, especially the end when he calls out to his mother. pic.twitter.com/eTUh0GsEsG