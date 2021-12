Încă o jucătoare de top rămâne la CSM București

Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai iubite tigroaice, a semnat prelungirea contractului cu CSM București!

Este a treia jucătoare din lotul antrenat de Adi Vasile, care a semnat prelungirea angajamentului cu CSM Bucuresti.

Sosită în 2018 la București de la Krim Ljubljana, multipla campioană a Sloveniei, Elizabeth Omoregie a devenit în scurt timp una dintre jucătoarele de bază ale echipei noastre.

Elizabeth a luat decizia de a semna prelungirea angajamentului cu CSM București chiar în ziua în care a împlinit 25 de ani!

Născută la Atena, Grecia, la 29 decembrie 1996, Elizabeth Omoregie a copilărit la Plevna, în Bulgaria, țara natală a mamei sale. A început să practice atletismul, dar, la vârsta de opt ani, a fost remarcată de antrenorii Nasko Tabakov și Gabriela Petrova de la echipa de handbal HC Lovech 98. Așa a ajuns să calce pe urmele mamei sale, care a fost portar de handbal!

„Atunci aveam doar 8 ani, dar mi-am dat seama foarte repede că handbalul va juca un rol foarte important în viața mea”, declara cu mai multă vreme în urmă Elizabeth.

În 2007 s-a transferat la Lokomotiv Varna, iar un an mai târziu, în 2008, sa alăturat echipei Sugar din orașul Plevna. Cu acest club a câștigat trei titluri de campioană a Bulgariei la categoriile Under 14, Under 16 și Under 19. În sezonul 2011-2012 a debutat la prima echipă a lui Sugar Pleven din campionatul Bulgariei, devenind cea mai bună marcatoare a echipei în acel sezon, la finalul căruia Sugar Pleven a încheiat competiția pe locul trei.

La 6 octombrie 2014, la vârsta de 17 ani, Elizabeth Omoregie își începea ascensiunea în handbalul mare, semnând un contract cu formația slovenă Krim Ljubljana.

După patru ani petrecuți la Ljubljana, timp în care a primit și cetățenia slovenă, Elizabeth a semnat cu CSM București!

Ads