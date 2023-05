Cinci fotbaliști ”executați” de la FCSB după ratarea titlului

Ratarea titlului de campioană pentru al optulea sezon la rând a adus și primele măsuri la nivelul lotului echipei FCSB.

Pentru început cinci fotbaliști părăsesc echipa, iar alți doi sunt în stand by.

”Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e teamă că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja pe cineva care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic și ne bazăm pe el”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Latifundiarul din Pipera a anunțat că nu îl mai vrea pe Răzvan Oaidă la echipă, dar nu dorește să îl lase liber de contract. Totodată, afaceristul care o finanțează pe FCSB i-a stabilit și prețul mijlocașului. „Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000 de euro”, a anunțat Gigi Becali.