Organizaţia Mondială a Sănătăţii a îndemnat din nou oficialii din domeniul sănătăţii din China să furnizeze în mod regulat informaţii specifice, în timp real, despre creşterea numărului cazurilor de Covid din ţară, în contextul în care Marea Britanie s-a alăturat altor ţări pentru a introduce restricţii de călătorie, invocând lipsa de informaţii drept motiv, relatează The Guardian.

Experţii OMS pentru COVID s-au întâlnit vineri cu oficiali chinezi şi „au subliniat din nou importanţa transparenţei şi a schimbului regulat de date pentru a formula evaluări precise ale riscurilor şi pentru un răspuns eficient”, a declarat şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

În special, OMS a solicitat mai multe date de secvenţiere genetică, date despre spitalizări, internări şi decese în unităţile de terapie intensivă - şi date despre vaccinări, în special în cazul persoanelor vulnerabile şi al celor peste 60 de ani.

#COVID19 proven the need for all countries to invest in preparedness, to break the cycle of panic & neglect that has characterised the response to pandemics. I thank 🇻🇳 & Prime Minister Pham Minh Chinh for their leadership in establishing the Intl. Day of Epidemic Preparedness. pic.twitter.com/Hm9bYaakTd