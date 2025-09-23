OMS dezminte ideile lui Trump: ”Paracetamolul și vaccinurile NU au legătură cu autismul”. Reacția Agenției Europene pentru Medicamente

Autor: Aniela Manolea
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 17:36
206 citiri
OMS dezminte ideile lui Trump: ”Paracetamolul și vaccinurile NU au legătură cu autismul”. Reacția Agenției Europene pentru Medicamente
OMS dezminte declarații lui Trump despre o legătură între paracetamol și autism FOTO Captură video/X/@WhiteHouse

Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol şi autism și nici între vaccinuri și această tulburare, contrar sugestiilor lui Donald Trump, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) marți, 23 septembrie. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a oferit o reacție similară, care neagă legătura dintre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și riscul tulburărilor de spectru autist la copii.

Președintele american Donald Trump le-a sfătuit puternic, luni, pe femeile însărcinate, să nu folosească paracetamol, pe care-l asociază cu riscul unui autism ridicat în rândul copiilor, în pofida părerii contrare a medicilor, după care a discreditat în mod nefondat vaccinurile.

„Unele studii de observație au sugerat o posibilă asociere între expunerea parentală la paracetamol şi autism, dar probele rămân inconsistente”, a declarat într-o conferință de presă obișnuită un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, întrebat despre declarațiile președintelui american.

„Mai multe studii nu au stabilit nicio relație de acest tip”, a declarat el și a îndemnat la prudență înainte de a conchide asupra existenței unei legături de cauzalitate între paracetamol și autism.

Prezent în Doliprane, Dafalgan sau Tylenol în Statele Unite sau Canada, paracetamolul - sau acetaminofenul - este recomandat femeilor însărcinate împotriva durerii sau febrei, în timp ce alte medicamente, ca aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, mai ales la sfârșitul sarcinii.

Luni, președintele american a evocat îndelung și vaccinurile, a îndemnat la modificarea calendarului de vaccinare a copiilor și a dat asigurări că persoanele care nu se vaccinează și nu iau medicamente nu au autism.

Ce spune Agenția Europeană pentru Medicamente despre paracetamol

Organismul de control al medicamentelor din Uniunea Europeană, EMA, a emis un comunicat tot marți, 23 septembrie, în care neagă ideile lui Trump.

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratamentul durerii sau febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o analiză riguroasă a datelor științifice disponibile în prezent, și nu am găsit vreo dovadă care să lege consumul de paracetamol din timpul sarcinii de autismul la copii”, a declarat Steffen Thirstrup, șeful Comisiei Medicale din cadrul EMA.

OMS: „Vaccinurile nu cauzează autism”

Purtătorul de cuvânt al OMS a respins declarațiile lui Donald Trump despre legătura dintre vaccinuri și autism, promovate de decenii de Robert Kennedy Jr.

„Vaccinurile salvează vieți, o știm. Vaccinurile nu cauzează autism”, a subliniat el.

„Ele au salvat nenumărate vieți. Acesta este un lucru pe care știința l-a demonstrat și nu ar trebui, într-adevăr, să fie pus în discuție”, a adăugat el, îndemnându-i pe lideri să urmeze recomandările autorităților sanitare.

„Știința este aici pentru a aduce probe care să ghideze politicile peste tot în lume”, a subliniat Jasarevic.

Purtătorul de cuvânt al OMS a explicat că „atunci când calendarele de vaccinare sunt întârziate, perturbate sau modificate, fără să se verifice dovezile, riscul infecției crește puternic, nu doar în cazul copilului, ci al întregii comunități”.

Autismul - o tulburare complexă și cu un spectru larg - este studiat de zeci de ani, însă administrația Trump a promis, la începutul anului, să dezvăluie într-un timp-record cauzele a ceea ce prezintă drept „epidemia autismului”.

Cazurile de autism au crescut în ultimii ani în Statele Unite, însă numeroși cercetători resping existența unei epidemii și evocă îmbunătățirea diagnosticului.

„Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare a spectrului autistic în lume și este clar că, în calitate de comunitate internațională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-i înțelege cauzele”, a subliniat purtătorul de cuvânt al OMS.

Presupusa legătură între administrarea de paracetamol pe durata sarcinii și autism. Casa Albă pregătește un anunț „foarte important”
Presupusa legătură între administrarea de paracetamol pe durata sarcinii și autism. Casa Albă pregătește un anunț „foarte important”
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administrația sa va face luni un anunț legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare. ”Vom avea un...
Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”
Laser îndreptat către elicopterul lui Trump. Suspectul se afla lângă Casa Albă: „A cauzat un risc de orbire temporară”
Un bărbat a fost arestat şi pus sub acuzare în Statele Unite după ce ar fi îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul în care se afla preşedintele Donald Trump, în momentul...
#OMS, #autism copii, #Donald Trump, #vaccinare copii, #paracetamol, #Robert F Kennedy Jr, #EMA , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
ObservatorNews.ro
7.500 de romani au castigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plati sumele
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății s-a delimitat de legea privind dreptul la avort. "România are nevoie de creșterea natalității, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii"
  2. Rusia susține că dronele care au survolat aeroportul din Copenhaga nu au fost ale ei. "De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament"
  3. OMS dezminte ideile lui Trump: ”Paracetamolul și vaccinurile NU au legătură cu autismul”. Reacția Agenției Europene pentru Medicamente
  4. Tratamentul la tumorile învăţământului se lasă încă aşteptat
  5. Polițist din Argeș, reținut de DNA sub acuzația de trafic de influență. Ar fi cerut 100.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal
  6. Operațiune monstru de spionaj la New York destructurată de Secret Service. "Putea să oprească întreaga rețea de telefonie celulară din stat" VIDEO FOTO
  7. Țara unde primești 100.000 de euro să te muți la sat: Ți se oferă și casă. Primarii sunt luați cu asalt
  8. Premierul Bolojan ar putea prelua de la Armată cele 17 miliarde de euro în fonduri europene pentru apărare, ca să nu fie risipite de generali
  9. ANAF a descoperit o schemă de evaziune în domeniul ride-sharing, care a generat pagube de peste 266 de milioane de lei. Au fost decise noi obligații de raportare către Fisc
  10. Piedone, din nou în fața procurorilor. În ce dosar și în ce calitate a fost chemat la Breaza fostul șef al ANPC