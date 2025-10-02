Gigantul OMV Petrom se confruntă cu pierderea licențelor de foraj în Marea Neagră. Care sunt cauzele blocajului la proiectul Neptun Deep

Proiectul românesc „Neptun Deep” al OMV este programat să furnizeze cantități mari de gaze către Europa începând cu 2027. Dar România nu se mișcă suficient de repede, se plâng austriecii. Amenzi de milioane de dolari și, în cazuri extreme, chiar pierderea licenței se profilează la orizont, scrie publicația Die Presse.

Proiecte de viitor cât vezi cu ochii

În timp ce OMV, o companie deținută parțial de stat, pune piatra de temelie pentru cea mai mare instalație de hidrogen verde din țară în orașul unde are sediul central, Bruck an der Leitha, grupul lucrează la monetizarea celei mai mari descoperiri de gaze din istoria sa în Marea Neagră românească.

Proiectul „Neptun Deep”, în valoare de miliarde de dolari, este așteptat să furnizeze aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale începând cu 2027, făcând din România un exportator de gaze.

Această descoperire va permite eliminarea accelerată a gazelor rusești de către Europa fără perturbarea prețurilor, a declarat Comisia UE. Dar nu toată lumea este la fel de optimistă. În opinia sa, UE „a efectuat doar o analiză foarte superficială”, critică experta E-Control, Carola Millgramm.

„Dacă vor exista întârzieri, acest lucru ar putea avea un impact major asupra prețurilor la gaze.” Și exact asta se întrevede acum, potrivit surselor din interior.

Ultimatum până la sfârșitul lunii noiembrie

Ce s-a întâmplat? În iunie 2023, filiala OMV Petrom și compania de stat românească Romgaz au anunțat că vor investi împreună patru miliarde de euro în dezvoltarea „Neptun Deep”. Și, deși (încă) directorul general al OMV, Alfred Stern, a suferit recent câteva lovituri mediatice în România, cel puțin cu acest proiect, totul părea să fie pe drumul cel bun. OMV Petrom și Romgaz au început forarea sondelor de producție în zăcămintele Domino și Pelikan Sud în martie 2025. Dacă totul continuă să meargă bine, primele gaze ar trebui să curgă de aici în 2027.

Situația este mai problematică la câteva zeci de kilometri mai la sud. Acolo, partenerii au obținut o licență de explorare pentru cele două zăcăminte de gaze Nard și Anaconda de la statul român la sfârșitul anului 2023, dar au făcut progrese semnificativ mai mici până acum. Și acest lucru ar putea avea acum consecințe neplăcute pentru filiala OMV Petrom.

La 1.500 de metri sub mare. După cum a aflat acum „Die Presse”, Petrom și Romgaz s-au angajat prin acordul de licență să foreze prima lor sondă de mare adâncime până în noiembrie 2025. Dacă companiile nu respectă acest termen limită, suma minimă convenită de investiție de 20 de milioane de euro ar fi datorată ca penalizare. În cazuri extreme, austriecii ar putea chiar pierde o parte din proiectul „Neptun Deep”, conform îngrijorărilor.

Această procedură nu este, în general, neobișnuită pentru astfel de proiecte, a declarat pentru ziarul „Presse” un avocat specializat în industria energetică. Întrucât statul câștigă bani din licențele sale doar dacă se produc gaze naturale sau petrol în viitorul apropiat, astfel de licențe sunt de obicei supuse unei limite de timp și unor sume minime de investiție.

Costurile de foraj pentru Nard și Anaconda sunt estimate la 61 de milioane de euro, respectiv 62 de milioane de euro. Acest lucru se datorează și faptului că forajul de aici va trebui să aibă loc la adâncimi mult mai mari decât în ​​​​câmpurile de gaze pe care Petrom le-a început deja. În zona sondei Nard, adâncimea apei este de aproximativ 973 de metri, în zona Anaconda este de peste 1.500 de metri. Prin comparație, sonda de producție de la Pelikan South va fi forată la o adâncime a apei de aproximativ 120 de metri.

Petrom și Romgaz au depus cererile de autorizație pentru proiectele de foraj Nard și Anaconda în primăvară, potrivit publicației media românești profit.ro.

Companiile au solicitat, de asemenea, o prelungire de doi ani din partea autorităților. Cu toate acestea, țara este aparent preocupată de alte probleme din cauza schimbării de regim (România are un nou guvern din vară).

În plus, austriecii nu se bucură în prezent de o poziție deosebit de bună la București. De exemplu, fostul ministru al Energiei din România, Răzvan Nicolescu, în calitatea sa de membru al Consiliului de Supraveghere al Petrom, a cerut recent demisia directorului general al OMV, Alfred Stern, din consiliul de supraveghere. OMV deține 51% din Petrom, iar statul român 21%.

Dispute și apeluri la boicoturi

OMV a refuzat să comenteze cazul atunci când a fost contactată de „Presse”.

„Proiectul decurge conform planului și va juca un rol central în aprovizionarea europeană cu gaze odată ce producția începe în 2027”, a declarat compania.

Pentru mai multe detalii, OMV a trimis compania la filiala sa românească Petrom. OMV Petrom a confirmat, ca răspuns la o solicitare din partea „Presse”, că a solicitat permisele necesare pentru a relua forajele de explorare în zona de ape adânci a blocului și că „a inițiat discuții cu autoritățile relevante cu privire la prelungirea licențelor”. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost luată nicio decizie.

Situația nu este cu siguranță complet nouă pentru OMV. Deși OMV Petrom a fost cel mai mare contribuabil la bugetul statului român în ultimii douăzeci de ani, așa cum notează compania, austriecii au fost totuși în mod repetat în vizorul politicienilor și publicului român de la preluarea Petrom în 2004 și de la măsurile de austeritate ulterioare luate de colosul statului.

Când Austria s-a mobilizat împotriva aderării României la spațiul Schengen în urmă cu câțiva ani, a existat un baraj de apeluri la boicotarea filialei OMV Petrom. De la descoperirea din 2012, au existat, de asemenea, dispute repetate în jurul proiectului „Neptun Deep” cu privire la condițiile în care se poate extrage gazul din pământ - și cât de repede ar trebui să se întâmple totul. Acum câțiva ani, pierderea licențelor pentru două zăcăminte de gaze era deja o chestiune discutabilă.

Lucrurile au evoluat diferit. Cele două zăcăminte afectate, Pelikan și Domino, vor fi acum primele care vor furniza gaze naturale din Marea Neagră.

UPDATE 16:47. OMV Petrom a transmis Ziare.com un drept la replică pe care îl publicăm integral:

”Referitor la continuarea explorării: OMV Petrom și Romgaz continuă activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep pentru a evalua potențialul de resurse al Mării Negre. În acest sens, OMV Petrom, în calitate de operator, a inițiat procesul de obținere a autorizațiilor necesare pentru reluarea forajului de explorare în zona de ape de mare adâncime din cadrul perimetrului.

Referitor la prelungirea licenței: Titularii licenței, OMV Petrom și Romgaz Black Sea, au început discuțiile cu autoritățile competente pentru prelungirea licenței de explorare.

Aceste discuții vizează exclusiv suprafața din perimetru aflată în explorare și nu afectează proiectul de dezvoltare Neptun Deep.

În ultimii 20 de ani, OMV Petrom a fost cel mai mare investitor în sectorul energetic și cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României”.

