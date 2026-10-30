Christina Verchere pleacă de la conducerea OMV Petrom în anul în care Neptun Deep va livra primele gaze. Cât a câștigat într-un singur an

Christina Verchere, unul dintre cei mai puternici executivi din România, va pleca de la conducerea OMV Petrom în 2027, chiar în anul în care sunt așteptate primele gaze din Marea Neagră, prin proiectul Neptun Deep. Decizia vine după aproape nouă ani la șefia companiei, perioadă în care aceasta a beneficiat de un pachet salarial impresionant, care a depășit două milioane de euro anual.

Christina Verchere a informat-o pe Emma Delaney, președinta Consiliului de Supraveghere, că nu va fi disponibilă pentru un nou mandat după 16 aprilie 2027, potrivit unui raport transmis vineri Bursei de Valori București. Compania nu a precizat motivele deciziei și nici cine ar putea prelua conducerea.

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Salariu de 57.000 de euro pe lună și venituri anuale de peste două milioane de euro

Christina Verchere se numără printre cei mai bine plătiți directori din România. În 2024, aceasta a avut un salariu brut de bază de 690.500 de euro, echivalentul a aproximativ 57.000 de euro lunar.

La această sumă s-au adăugat o bonificație anuală de 772.000 de euro și aproximativ 263.900 de euro printr-un program de stimulare pe termen lung, care include acțiuni.

Datele pentru 2025 indică venituri și mai mari. Conform celui mai recent raport de remunerare, Christina Verchere a beneficiat de un pachet total de 2,24 milioane de euro. Salariul de bază a rămas la aproximativ 690.500 de euro, însă bonusul anual a ajuns la 742.163 de euro, iar tranșa programului de stimulare pe termen lung a fost de 706.520 de euro.

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Sume considerabile au revenit și celorlalți membri ai conducerii. Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, a avut în 2025 o remunerație totală de aproximativ 944.000 de euro, iar Radu Căprău, responsabil de rafinare și marketing, a depășit 926.000 de euro.

În raportul pentru 2024, compania explica faptul că politica salarială este „bazată pe principiul conform căruia remunerarea membrilor Directoratului ar trebui să fie strâns legată atât de performanțele financiare, cât și de eforturile societății de îmbunătățire a procedurilor de siguranță și de reducere a emisiilor de carbon”.

Plecarea de la OMV Petrom, în anul în care România așteaptă gazele din Neptun Deep

Christina Verchere, în vârstă de 55 de ani, a preluat conducerea OMV Petrom în mai 2018, după peste două decenii petrecute în grupul britanic BP.

Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate în mandatul său este Neptun Deep, dezvoltat împreună cu Romgaz, cu investiții estimate la patru miliarde de euro. Primele gaze ar urma să ajungă în sistemul național în prima jumătate a anului 2027.

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Încă din raportul pentru 2024, compania anticipa că proiectul „este pe cale să înceapă forajul în 2025 și să livreze primele gaze în 2027”.

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