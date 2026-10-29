OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4,1 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026. "O performanță operațională solidă"

OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4,1 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce investițiile au atins un nivel record, de peste 6,6 miliarde de lei. Contribuțiile companiei la bugetul de stat, prin taxe și dividende, au depășit 16 miliarde de lei, cu 38% mai mult comparativ cu primele nouă luni din 2025.

„Într-un context de piață volatil, am avut o performanță operațională solidă și am continuat să furnizăm energie fiabilă clienților noștri. Cu piețele energetice sub presiune, ne-am concentrat pe ceea ce contează cel mai mult: să asigurăm continuitatea aprovizionării cu energie și să construim noi capacități. Rafinăria Petrobrazi a funcționat la o capacitate de peste 98% în 1-9/26, atingând 100% în trimestrul al treilea, centrala electrică Brazi a furnizat 9% din energia electrică produsă în România în 1-9/2026 și am compensat în mare măsură declinul natural al producției de petrol și gaze naturale. În același timp, am avansat proiectul Neptun Deep pentru începerea producției de gaze naturale în prima jumătate a anului viitor și am continuat să ne dezvoltăm activitatea în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon, consolidând securitatea energetică pe termen lung a României.

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Rezultatele noastre din primele nouă luni reflectă creșterea prețurilor materiilor prime și robustețea modelului nostru de afaceri integrat, precum și investiții record și contribuții în creștere la bugetul de stat. Profitul net a fost de 4,1 miliarde lei, în timp ce investițiile au depășit 6,6 miliarde lei, iar taxele si dividendele au însumat peste 16 miliarde lei.”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Potrivit acesteia, rafinăria Petrobrazi a funcționat la o capacitate de peste 98% în primele nouă luni ale anului, atingând 100% în trimestrul al treilea. În aceeași perioadă, centrala electrică Brazi a furnizat 9% din energia electrică produsă în România, iar compania a compensat în mare măsură declinul natural al producției de petrol și gaze naturale.

În paralel, OMV Petrom a continuat dezvoltarea proiectului Neptun Deep, pentru începerea producției de gaze naturale în prima jumătate a anului 2027, precum și investițiile în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon, cu obiectivul de a consolida securitatea energetică pe termen lung a României.

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Rezultate financiare și investiții record

În primele nouă luni din 2026, rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, a ajuns la 5,8 miliarde de lei, în creștere cu 51%. Evoluția reflectă contribuțiile mai mari ale tuturor segmentelor de activitate și reziliența modelului de afaceri integrat al companiei.

Profitul net a crescut cu 18%, la 4,1 miliarde de lei, iar investițiile au avansat cu 27%, depășind 6,6 miliarde de lei. Acestea au fost direcționate către proiecte energetice importante, precum Neptun Deep, combustibilii sustenabili pentru aviație și motorina regenerabilă (SAF/HVO), dar și producția de energie electrică din surse regenerabile.

Contribuțiile la bugetul de stat, prin taxe și dividende, au depășit 16 miliarde de lei, cu 38% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

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