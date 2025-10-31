Se dă bătălia pentru noul șef OMV: Bolojan merge în Austria. Cine va decide viitorul energetic al României

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:47
Se dă bătălia pentru noul șef OMV: Bolojan merge în Austria. Cine va decide viitorul energetic al României
FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Numirea viitorului director general al OMV, cel mai important grup industrial din Austria, intră în faza decisivă, iar rezultatul va avea ecouri și în România, unde OMV deține 51% din acțiunile OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și al doilea mare producător de gaze. Alegerea noului CEO este programată să aibă loc până la finele anului.

Premierul Ilie Bolojan chiar urmează să facă o vizită la Viena săptămâna viitoare, pe 4 octombrie, și nu este exclusă o întâlnire cu reprezentanții OMV, potrivit G4Media.

Decizia se va contura în următoarele săptămâni, în contextul unor discuţii la nivel înalt între partenerii de acţionariat. Ministrul economiei din partea ÖVP, Wolfgang Hattmannsdorfer, pleacă din nou la Abu Dhabi cu ocazia târgului energetic Adipec, în delegaţie aflându-se Edith Hlawati, preşedinta holdingului de stat ÖBAG, şi actualul CEO al OMV, Alfred Stern. Pe 3 noiembrie, Hattmannsdorfer urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu sultanul Ahmed Al Jaber, CEO al companiei petroliere de stat Adnoc, care deține 24,9% din OMV şi este partener de sindicat în cadrul acţionariatului. În biroul din Adnoc Tower se vor discuta direcţiile pentru desemnarea succesorului, în condiţiile în care mandatul lui Alfred Stern expiră la sfârşitul lunii august 2026.

Procesul de selecţie este monitorizat şi implică consultanţi de recrutare: firma Heidrick & Struggles a evaluat candidaţii. Din partea României, interesul este amplificat de faptul că premierul Ilie Bolojan are programată, potrivit informaţiilor citate, o vizită de lucru la Viena pe 4 octombrie, iar o întâlnire cu reprezentanţi ai OMV nu este exclusă, deşi nu a fost confirmată oficial.

Din rândul potenţialilor succesori, două nume austriece ies în evidenţă. Stefan Doboczky, în vârstă de 58 de ani, fost CEO al Lenzing şi din 2024 director general al Borealis, este privit ca un candidat susţinut de Edith Hlawati. Pe de altă parte, Thomas Gangl, cu aproximativ 20 de ani de experienţă în OMV şi fost responsabil în consiliul de administraţie pentru rafinare şi petrochimie, este considerat favoritul angajaţilor şi al unor sindicate, având şi susţinerea partenerilor sociali.

Doboczky nu are experienţă directă pe pieţele internaţionale de petrol şi gaze, iar trecutul său include o implicare controversată legată de cazul producătorului de măști Hygiene Austria, incident care a costat Lenzing 6,5 milioane de euro, notează sursele. Criticii au menţionat circumscripţii personale în acel dosar, iar plecarea lui Doboczky din unele poziţii în 2021 nu ar fi fost complet voluntară. În schimb, Gangl este apreciat pentru competenţele în parteneriatul social şi pentru cunoaşterea aprofundată a deciziilor operaţionale ale OMV, dar i se reproșează apropierea de foşti lideri ai companiei, ceea ce îl face mai puțin agreabil unor membri ai conducerii actuale.

În plan politic, procesul decizional a generat presiuni intense: intervenţii la membrii consiliului de supraveghere, la ÖBAG, la politicieni şi la diverşi factori de influenţă, după cum consemnează presa austriacă. Pentru reprezentanţii statului austriac importă nu doar competenţa profesională a viitorului CEO, ci şi orientarea strategică faţă de activităţile din Austria şi modul în care va fi apărat interesul public în fuziunea între filialele petrochimice ale OMV şi Adnoc (Borouge Group International).

