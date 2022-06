Compania-mama a Petrom a batut palma cu rusii de la Gazprom: Cedeaza unele afaceri si primeste petrol

OMV, compania-mama a Petrom, si Gazprom au incheiat vineri o serie de acorduri referitoare la colaborarea strategica intre cele doua companii, grupul austriac urmand sa cedeze rusilor active din Marea Nordului si din zona platformei continentale norvegiene, in timp ce Gazprom va livra OMV titei, incepand din 2016.

Directorul general al OMV, Rainer Seele, a declarat vineri, la Sankt Petersburg, ca, dupa aproape o jumatate de secol de colaborare, documentele semnate sunt un eveniment major in relatiile bilaterale, informeaza News.ro.

"Cu un mediu de afaceri care devine tot mai fracturat, este momentul potrivit sa ne apropiem", afirma Seele intr-un comunicat al OMV.

Rainer Seele s-a intalnit vineri, la Sankt Petersburg, cu Alexei Miller, presedintele Gazprom. Cei doi au semnat mai multe acorduri si memorandumuri tehnice care au rolul sa dezvolte cooperarea strategica dintre cele doua companii, se arata in comunicat.

Schimbul de active va include active OMV din Marea Nordului si de pe platforma continentala norvegiana, a declarat la Sankt Petersburg CEO-ul OMV, Rainer Seele, citat de Reuters.

Miller a aratat ca schimbul de active va fi finalizat in acest an.

Intelegerile mai includ un acord de cooperare stiintifica si tehnica, inclusiv in domeniul productiei de gaze, transporturi, procesare, depozitate subterana si vanzari, securitate industriala si securitatea informatiilor, eficienta energetica, protectia mediului si energie pe baza de hidrogen.

Cele doua companii vor si o cooperare mai stransa in privinta managementului operatiunilor de cercetare si dezvoltare.

In plus, a fost semnat un memorandum de intelegere prin care cele doua companii ar urma sa sponsorizeze evenimente culturale in Sankt Petersburg si Viena.

