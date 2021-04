Profitul net al OMV-Petrom a scazut cu 12 la suta in primele trei luni ale anului. Investitiile, reduse din cauza pandemiei

"Investitiile au insumat 571 milioane lei in trimestrul 1 2021, cu 40% mai mici fata de trimestrul 1 2020, in principal ca rezultat al crizei pandemice si al unui efect de baza aferent investitiilor mai mari in Downstream Oil in trimestrul 1 2020. Din totalul investitiilor, 511 milioane lei au fost directionati catre Upstream (trimestrul 1 2020: 657 milioane lei). Investitiile din Downstream au fost in valoare de 57 milioane lei (trimestrul 1 2020: 295 milioane lei), din care 56 milioane lei in Downstream Oil (trimestrul 1 2020: 295 milioane lei). Investitiile din segmentul Corporativ si altele au fost in valoare de 4 milioane lei (trimestrul 1 2020: 6 milioane lei)", se arata in raport.Datoriile totale au scazut cu 313 milioane lei la 31 martie 2021 comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2020, in principal datorita scaderii datoriilor pe termen lung ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligatiile cu dezafectarea si restaurarea. Datoriile pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor detinute pentru vanzare) au scazut cu 45 milioane lei datorita diminuarii datoriilor comerciale determinate de achizitii mai scazute, partial compensate de crestere a datoriilor financiare in legatura cu instrumente derivate si de crestere a provizioanelor.Pentru 2021, OMV Petrom preconizeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va oscila in intervalul 60-65 dolari/baril (estimarea anterioara: in intervalul 50-55 dolari/baril; 2020: 42 dolari/ baril).Marjele de rafinare sunt estimate a se situa peste valoarea de 4 dolari pe baril (2020: 2,9 dolari/baril). Cererea de produse petroliere si electricitate se estimeaza a fi peste nivelul inregistrat in 2020, in timp ce cererea pentru gaze naturale este estimata la un nivel similar cu cel al anului 2020.Valoarea investitiilor excluzand achizitiile este estimata la 2,9 miliard lei (2020: 3 miliarde lei).OMV Petrom are totodata ca tinta reducerea intensitatii emisiilor de carbon cu 27% pana in 2025 fata de 2010 (2020: scadere de 26% fata de 2010).In Upstream, pe partea de productie , compania si-a propus mentinerea declinului in Romania la circa 5% fata de 2020, fara a include initiativele de optimizare a portofoliului (2020: sub 5%).Vanzarile totale de produse rafinate sunt previzionate a fi mai ridicate comparativ cu 2020 (2020: 5 milioane tone)."Estimam vanzari totale de gaze naturale mai mici fata de 2020 (2020: 57 TWh), partial ca urmare a cerintelor de reglementare din 2020. Estimam o productie totala neta de energie electrica mai mare fata de 2020 (2020: 4,2 TWh)", arata raportul.Centrala electrica de la Brazi va intra in revizie planificata in trimestrul 2 din acest an.