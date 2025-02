OMV va avea un nou presedinte incepand cu luna iunie a acestui an, in persoana neamtului Rainer Steele.

Steele il va inlocui, astfel, pe Gerhard Roiss, al carui contract a fost scurtat anul trecut pentru management defectuos.

Analisti citati de Rigzone, insa, remarca faptul ca Steele a dedicat o buna parte a activitatii sale intaririi parteneriatelor economice cu Rusia.

Daca aceste relatii ar putea fi un plus pentru compania mama a Petrom, exista insa si un pericol. Publicatia austriaca Kurier arata ca exista de mai mult timp zvonuri potrivit carora Gazprom ar intentiona o preluare ostila a OMV, lucru ce ar putea fi facilitat cu Steele in aceasta pozitie.

Gazprom cauta de mult timp o portita de intrare in Uniunea Europeana si au existat de-a lungul anilor numeroase informatii privind negocieri pe acest subiect.

Anul trecut, de exemplu, s-a vorbit ca gigantul rus poarta negocieri cu fondul IPIC din Abu Dhabi in vederea preluarii unui pachet de 24,9% din actiunile companiei austriece.

Steele este doctor in chimie si a lucrat la BASF inca din anul 1987. Din 2009 a condus compania energetica Wintershall, detinuta de concernul german BASF. Wintershall este cel mai mare producator german de titei, cu operatiuni in 40 de tari, inclusiv in Siberia, in urma unui joint-venture cu Gazprom.

Steele a fost presedinte al Camerei de Comert Germano-Rusa.

