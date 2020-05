OMV ii verifica toate cheltuielile de calatorie directorului general Rainer Seele

Ziare.

Decizia vine in urma unui raport aparut pe site-ul dossier.at, in care se arata ca folosirea de catre Seele a avioanelor private a costat compania 400.000 euro din 2016.De asemenea, in raport se specifica faptul ca acordul privind sponsorizarea clubului rus de fotbal Zenit din St. Petersburg, despre care se spune ca ar fi echipa preferata a presedintelui Vladimir Putin, costa 25 de milioane de euro, transmite Reuters.Berndt a declarat ca pana la finalul lunii iunie vor fi verificate atat cheltuielile lui personale de calatorie din 2017 pana la finele lui 2019, cat si ale lui Seele, precum si toate cheltuielile de sponsorizare.El a justificat cheltuielile de calatorie ale lui Seele spunand ca a trebuit sa accepte de la predecesorul sau un contract cu o companie aeriana specializata in zboruri charter, pe care nu l-a putut anula cand a venit la conducerea OMV, in 2015. Contractul a expirat anul trecut.Reprezentantii OMV au precizat ca nu pot comenta prevederile contractului de sponsorizare cu Zenit, din cauza conditiilor contractuale.Compania sprijina multe asociatii sportive si evenimente culturale. Este unul dintre sponsorii principali ai Balului Operei din Viena, cel mai stralucitor eveniment din Austria, si ajuta la finantarea schiorilor austrieci, precum si a echipei vieneze de fotbal SK Rapid.OMV, care produce in Rusia o mare parte a gazelor sale si are legaturi stranse de afaceri cu Gazprom, a lansat in martie un program de reducere a costurilor, in valoare de patru miliarde de euro.Programul vine la cateva zile dupa ce a acceptat sa-si majoreze participatia la producatorul de mase plastice Borealis, pentru 4,7 miliarde de euro, cea mai mare achizitie realizata vreodata de OMV."Ma astept la noi programe de reducere a costurilor in acest an. Nu am luat inca o decizie cu privire la programele de lucru de tip short-time sau cu privire la restructurari de personal. Este o posibilitate pe care nu o putem exclude", avertiza in aprilie Rainer Seele.Referindu-se la situatia de pe piata petrolului, seful OMV a aratat ca nu vede un sfarsit al actualei crize."Nu sunt foarte optimist cu privire la piata petrolului. Supraoferta continua, iar stocurile sunt la un nivel mult prea ridicat. Nimic nu se va schimba atata timp cat mobilitatea persoanelor din Europa sau America de Nord va ramane restrictionata. In fond, mai mult de jumatate din consumul mondial de petrol este utilizat de automobile, autobuze, avioane sau trenuri", a subliniat el.OMV, cea mai mare companie industriala listata din Austria, detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri detine 20,64%, Fondul Proprietatea - 18,99%, iar 9,36% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti.