Seful OMV, despre tensiunile dintre Washington si Berlin in cazul Nord Stream 2: "SUA nu ar trebui sa-si ameninte prietenii"

"Acest proiect este de mare importanta pentru securitatea aprovizionarii pietei europene de gaze, prin urmare este responsabilitatea Europei sa decida. Avem o prietenie transatlantica profunda cu SUA, de decenii. Si prietenii nu ar trebui sa se ameninte unii pe altii", a declarat seful OMV. Secretarul american de stat Antony Blinken a facut apel la "toate entitatile implicate" in proiectul controversat al gazoductului Nord Stream 2 sa se retraga "imediat", pentru ca in caz contrar risca sanctiuni din partea SUA. Seful diplomatiei americane a dat asigurari intr-un comunicat ca administratia lui Joe Biden este "hotarata sa respecte" legea adoptata in 2019 si prelungita in 2020 de Congresul american si care prevede sanctiuni."Nord Stream 2 este un proiect nepotrivit - pentru Germania, pentru Ucraina si pentru aliatii si partenerii nostri din Europa Centrala si de Est", a declarat Blinken, reiterand opozitia veche a Washingtonului fata de acest gazoduct de 1.200 de kilometri de conducte submarine. El spune ca este "un proiect geopolitic rus care urmareste sa divizeze Europa si sa slabeasca securitatea energetica europeana".Aproape 20 de firme, in special companii de asigurari, au abandonat recent proiectul, din cauza temerilor privind sanctiunile Statelor Unite.Seful OMV a declarat ca spera ca proiectul de 9,5 miliarde de euro va fi finalizat. Gazoductul Nord Stream 2 este finantat jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene (OMV, Wintershall, Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1 pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania prin Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Statele din Europa Centrala si de Est sustin ca proiectul va spori dependenta Europei de gazele rusesti si ar putea fi folosit ca instrument politic de Moscova . Ministrul lituanian de Externe a declarat luna trecuta ca proiectul ar trebui oprit pana la alegerile parlamentare din Rusia, din septembrie, pentru a pune presiune asupra Moscovei pentru reforme democratice si ca un compromis intre sprijinitorii si criticii proiectului din Europa."In Europa avem reguli de joc clare, pe baza de consens. Temerile unor state mai mici trebuie prin urmare luate in calcul", a spus Seele. Acesta a adaugat: "Ca tara de legatura pentru Nord Stream 2, Germania are o pozitie clara. Trebuie realizat dialogul politic si trebuie facuta munca de convingere".