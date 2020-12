OMV Petrom vinde activele de productie din Kazakhstan si se va concentra pe regiunea Marii Negre

"OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a semnat tranzactia pentru vanzarea a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM si TOC detin licentele de productie pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat si Turkmenoi", arata compania.Productia zilnica cumulata a celor patru zacaminte a fost de 6,45 kboe (echivalent petrol ) pe zi in 2019, reprezentand circa 4% din productia grupului.Finalizarea tranzactiei este conditionata de indeplinirea unor conditii suspensive, inclusiv aprobarea de catre Ministerul Energiei din Kazahstan, si este asteptata in prima jumatate a anului 2021."OMV Petrom a intrat in sectorul Upstream din Kazahstan in 1998. Afacerea a fost stabila, dar, in lipsa unor posibilitati de extindere in ultimii ani, OMV Petrom a decis sa orienteze activitatile internationale de Upstream in zona Marii Negre", precizeaza compania.Toate zacamintele sunt situate in regiunea Mangistau din vestul Kazahstanului langa Marea Caspica. Cele patru zacaminte onshore acopera o suprafata totala de 86,52 km, incluzand aproximativ 75 de sonde, instalatii de productie si 200 km de conducte."Decizia ne va permite sa ne concentram asupra regiunii Marii Negre si sa continuam sa construim o pozitie puternica in zona, in conformitate cu strategia noastra de crestere. Am facut deja pasi importanti pentru extinderea prezentei noastre offshore in Marea Neagra, intrand in Bulgaria la sfarsitul anului trecut si castigand o licitatie internationala in Georgia anul acesta", declara Christopher Veit, membru al directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep in 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 798 benzinarii, la sfarsitul lunii septembrie 2020, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,011% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 20,639% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 6,997%, iar 21,353% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de 30,4 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2019.Din 2007, OMV Petrom a integrat in strategia sa de business principiile responsabilitatii corporatiste. In perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania, concentrandu-se pe protectia mediului, educatie, sanatate si dezvoltare locala.Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom si-a anuntat sprijinul pentru recomandarile emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, grupul operativ pentru publicarea informatiilor financiare referitoare la schimbarile climatice) privind riscurile si oportunitatile asociate schimbarilor climatice.