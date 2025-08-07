One United Properties, vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în prima jumătate din 2025

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 vânzări și pre-vânzări în valoare totală de 95,4 milioane de euro, echivalentul a 28.602 mp de spații rezidențiale și comerciale. Aceste rezultate reflectă vânzarea și pre-vânzarea a 301 apartamente și unități comerciale, precum și a 332 de locuri de parcare și alte tipuri de unități.

„Creșterea semnificativă de 20% a prețului mediu pe metru pătrat vândut și faptul că doar una din cinci unități din portofoliul nostru rezidențial actual rămâne disponibilă pentru vânzare reprezintă o confirmare a încrederii pieței în produsul nostru. Aceste rezultate nu sunt doar o dovadă a faptului că dezvoltările noastre continuă să fie atractive, ci asigură și un nivel ridicat de predictibilitate a fluxurilor noastre de numerar. Cu 364,4 milioane de euro deja contractate și care urmează să fie încasate până în 2027, operăm cu un grad redus de îndatorare, lichiditate ridicată și risc minim de execuție. Tocmai acest nivel de vizibilitate comercială și disciplină financiară ne permite să traversăm cu încredere actualul context macroeconomic”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Creșterea prețului mediu pe metru pătrat cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut a fost determinată de mixul de vânzări, care a constat în principal din unități aflate în stadii avansate de construcție, precum One Lake Club și One High District. Cu toate acestea, aproape o treime din totalul vânzărilor a fost generată de One Lake District Faza 2, cea mai accesibilă dezvoltare din portofoliul companiei, cu livrare prevăzută în 2027. În plus față de aceste tranzacții, compania a înregistrat pre-vânzări în valoare de 12,3 milioane de euro către clienții incipienți în cadrul proiectelor a căror construcție nu a început încă, sumă în creștere comparativ cu cele 4,8 milioane de euro din aceeași perioadă a anului 2024.

La data de 30 iunie 2025, 79% din unitățile disponibile în curs de dezvoltare și livrate erau vândute clienților finali. Sumele care urmează să fie încasate în baza contractelor existente cu clienții sunt estimate să genereze 364,4 milioane de euro în numerar suplimentar până în 2027, în timp ce 71 de milioane de euro au fost încasate numai în prima jumătate a anului.

Divizia comercială a continuat, de asemenea, să susțină veniturile recurente. În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a înregistrat o chirie nominală în valoare totală de 14,2 milioane de euro, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Compania a închiriat și pre-închiriat 7.483 mp de spații de birouri și comerciale și a semnat prelungiri de contracte de închiriere pentru alți 18.948 mp. La data de 30 iunie 2025, portofoliul comercial existent cuprindea peste 144.000 mp de suprafață închiriabilă brută, cu o rată de ocupare de 98%. Având în vedere proiectele aflate în curs de dezvoltare, se preconizează că portofoliul comercial va ajunge la 187.000 mp până la sfârșitul anului 2026, odată cu livrarea One Gallery, One Technology District și Hotel Mondrian.

„Amploarea activității noastre de construcție desfășurate în prezent reflectă ani de planificare riguroasă, achiziții strategice de terenuri și capacitate de execuție consolidată în timp. Ne apropiem rapid de pragul de 1 milion de metri pătrați de suprafață construită livrată clienților – un nivel pe care ne așteptăm să îl depășim în următoarele 12 luni. Din cele peste 4.000 de unități rezidențiale aflate în prezent în construcție, aproximativ jumătate urmează să fie livrate în acest an, oferind o vizibilitate ridicată asupra veniturilor și generării de numerar în a doua jumătate a anului 2025. Acest ritm confirmă nu numai dimensiunea portofoliului nostru, ci și capacitatea noastră de a opera în mod consecvent chiar și într-o piață din ce în ce mai selectivă”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unități rezidențiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei. La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcție 3.884 de unități rezidențiale, 22.000 mp de spații de birouri și 21.000 mp de spații comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro. Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcție pentru segmentul rezidențial. În plus, la 30 iunie 2025, compania deținea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unități rezidențiale viitoare.

