Un mijlocaș român de 29 de ani a fost condamnat în Italia după ce a agresat sexual o studentă de 20 de ani, împreună cu alți patru colegi.

Cel în cauză este Daniel Onescu, fost mijlocaș la Virtus Verona în Serie C, acum aflat la Dolomiti, în liga a 4-a italiană.

Conform gsp.ro, care citează jurnalul local L'Arena, cinci foști jucători ai echipei de Serie C Virtus Verona au fost găsiți vinovați de violarea unei studente de 20 de ani, infracțiunea având loc în ianuarie 2020.

Printre ei se află și Daniel Onescu, născut în Hațeg, care a trecut de-a lungul carierei pe la Fidelis Andria, Rimini, US Grosetto, Dolomiti, Paganese, US Catanzaro și AS Bisceglie.

Onescu e însurat și are doi copii, dar a fost printre cei care în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2020, au dus-o pe studentă într-un apartament, unde cei cinci au îmbătat-o și au profitat de ea, violând-o pe rând.

Pentru fapta sa, Onescu ar fi primit șase ani de închisoare.

