Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat, doar într-un an și jumătate, peste 80 de milioane de dolari. "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"

Sophie Rain este vedetă pe OnlyFans și a câștigat, doar într-un an și jumătate, nu mai puțin de 80.138.033,96 de dolari. Cu contul plin și faimoasă, Sophie a făcut, pentru Jam Press, mai multe dezvăluiri inedite despre ea.

Starul pentru adulți, stabilit în Miami, a povestit pentru publicația americană că este singură, momentan, dar are o listă lungă de calități pe care bărbații trebuie să le îndeplinească dacă vor o șansă cu ea.

Sophie Rain a mărturisit că se consideră „cea mai inaccesibilă femeie din lume” și își dorește ca potențialii pretendenți să facă mai mult decât „minimul necesar” - o dorință a multor femei singure din ziua de azi.

„Nu sunt o persoană pretențioasă, pur și simplu refuz să mă mulțumesc cu mai puțin decât merit și nu voi accepta un minim de energie”, a spus Rain.

„Oamenii cred că, pentru că am succes, trebuie să-mi doresc un iubit miliardar. Dar, de fapt, nu-mi pasă de asta - mă descurc destul de bine și singură.”

Sophie face parte din Generația Z, dar pare să fie mai înțeleaptă decât cei de vârsta ei – înțelegând că „înfățișarea se estompează, banii vin și pleacă, dar personalitatea este pentru totdeauna”.

„Principiile mele non-negociabile sunt destul de simple: onestitate, ambiție și loialitate – și vreau ca și el să fie amuzant. Dacă nu poți bifa aceste patru căsuțe, nu ești alesul”, a declarat tânăra de 20 de ani.

Ads

Având jobul picant pe care îl are – Rain nu va tolera să se întâlnească cu un tip nesigur care nu respectă ceea ce face ea.

„Am nevoie de cineva suficient de încrezător în sine pentru a ști că prezența mea online nu amenință ceea ce avem. Mi-ar plăcea să găsesc pe cineva care nici măcar nu știe cu ce mă ocup și care ajunge să mă cunoască doar pentru mine, mai degrabă decât pentru ceea ce citește online.”

Acest lucru ar putea fi dificil, având în vedere că Sophie se numără printre cei mai bine plătiți 0,01% creatori de conținut pentru adulți de pe platformă și are chiar și un fan numărul 1 care și-a arătat admirația pentru ea cu 4,7 milioane de dolari în mai puțin de un an, a dezvăluit modelul în decembrie.

Deși este un model de succes, care publică conținut NSFW, tânăra de 20 de ani este virgină - și este mândră de asta.

Ea a spus că faptul că este virgină îi face pe oameni să se scarpine în cap - o reacție pe care nu o înțelege.

„Nu cunosc multe alte persoane de vârsta mea care sunt încă virgine. Cu siguranță mă simt ciudată uneori”, a spus tânăra de 20 de ani.

„Sexul este important, dar pentru mine, dragostea și angajamentul sunt pe primul loc, așa că vreau ca prima mea experiență să fie cu soțul meu. Unii oameni cred că e demodat, dar eu văd asta ca o cunoaștere a valorii mele.”

Iar Rain își dorește o viață de familie tradițională într-o zi - „Îmi doresc un soț, copii, cine în familie, totul.”

Ads