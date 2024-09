Cum a ajuns o fată timidă "cea mai promiscuă femeie". O tulburare de alimentație și un incident șocant la școală au creat o "vedetă OnlyFans de 1 milion de lire sterline pe an"

Annie Knight s-a numărat printre miile de femei a căror viață s-a schimbat radical atunci când platforma pentru adulți OnlyFans a înregistrat un trafic record în timpul pandemiei.

La acea vreme, ea lucra în marketing pentru un centru comercial, primea un salariu mic și locuia încă acasă, dar a fost concediată pentru că a postat online conținut catalogat drept obscen.

În ciuda acestui eșec, Annie este astăzi unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din lume, cu venituri de până la 1,2 milioane de lire sterline pe an, și mândra proprietară a trei case somptuoase în Australia, în valoare totală de 1,45 milioane de lire sterline.

Secretul ei? O prezență publică incredibil de sinceră, care oferă o perspectivă asupra lumii ei, în timp ce se lansează în diverse provocări sexuale inimaginabile pentru majoritatea dintre noi - și care, uneori, provoacă chiar comentarii că ar fi putut inventa totul.

În cea mai recentă "provocare" a sa, "cea mai promiscuă femeie din Australia" își propune să întrețină raporturi intime cu 600 de persoane în 2024, după ce anul trecut și-a atins obiectivul de 365.

Dar lucrurile nu au fost întotdeauna așa pentru Annie. În vârstă de 27 de ani, ea spune că succesul său a fost clădit pe o educație tulbure, fiind hărțuită la școală din cauza greutății sale și dezvoltând o tulburare de alimentație înainte de a-și găsi în cele din urmă încrederea în felul în care arată.

Ads

"A devenit doar o provocare pentru mine"

Annie Knight a ținut prima pagină a ziarelor internaționale cu încercarea ei îndrăzneață de a se culca cu 600 de bărbați în acest an.

"A devenit doar o provocare pentru mine, mai mult decât orice altceva, și este distractiv", a declarat modelul din Melbourne pentru The Edge săptămâna trecută, dezvăluind că a bifat deja 400 de întâlniri intime până acum și mai are aproap patru luni până la finalul anului.

Ea spune că este "epuizată" uneori, dar își programează mai multe întâlniri într-o zi, apoi se odihnește o perioadă.

"În unele zile e posibil să mă culc cu cinci persoane, iar în următoarele câteva zile să nu mă culc cu nimeni, pentru că obosesc, este epuizant și în unele zile nu vreau să fac sex", a declarat ea pentru Edge Breakfast.

Pentru a reuși să își îndeplinească obiectivul, a realizat inclusiv un formular de înscriere, unde bărbații dornici de raporturi intime cu ea trebuie inclusiv să își dea acordul pentru teste cu privire la infecții cu transmitere sexuală.

Ads

"Vreau să fiu propriul meu șef"

În timpul pandemiei, din cauza restricțiilor, mulți oameni s-au trezit că au mai mult timp liber, dar și bani, întrucât nu aveau unde să îi cheltuie. Astfel, între 2019 și 2020, OnlyFans a cunoscut un boom al accesărilor, de la 13,5 milioane la 82,3 milioane.

La acea vreme, Annie - care a visat cândva să devină neurochirurg - câștiga 60.000 de dolari australieni (30.000 de lire sterline) din marketing și locuia încă acasă. Ea a declarat că locul de muncă i se părea "deprimant" și a spus că "ura să i se spună ce să facă".

"Chiar și când eram la școală am spus că vreau să fiu propriul meu șef. Desigur, când am intrat în lumea corporațiilor, am fost atât de deprimată. Erau atât de multe reguli și restricții", a declarat ea pentru realestate.com.au.

"Când am plecat, am avut atât de multă libertate, nu doar financiară, ci și posibilitatea de a călători oricând doream și de a controla cât de mult puteam câștiga".

Annie a spus că visul ei era să se mute și să își cumpere propria locuință, dar "cu fiecare an care trecea, casele deveneau tot mai scumpe și devenea tot mai greu să își atingă acel obiectiv".

Ads

Veniturile ei lunare au crescut de la 10.000 de dolari australieni la 200.000 de dolari

OnlyFans a schimbat totul. Annie a spus că veniturile ei lunare au crescut de la 10.000 de dolari australieni (5.108 lire sterline) la 200.000 de dolari (102.000 lire sterline) după ce a devenit cunoscută prin intermediul platformei.

2,4 milioane de dolari pentru întregul an înseamnă aproximativ 1,23 milioane de lire sterline.

În 2023, Annie a cumpărat și renovat o frumoasă casă cu trei dormitoare pe Coasta de Aur din Australia, care a costat 750.000 de dolari (384.000 de lire sterline).

Iar la începutul acestui an, ea a reușit să cumpere o a doua proprietate - o altă casă cu trei camere în valoare de 695 000 de dolari (355.000 de lire sterline), pe care să o închirieze ca investiție imobiliară.

Apoi a făcut "cea mai bună achiziție impulsivă" când a cheltuit 1,4 milioane de dolari pe o proprietate elegantă din Queensland.

Ads

Într-un videoclip postat recent pe TikTok, ea a arătat că a plătit 592.122,30 dolari australieni pe impozite (303.000 lire sterline) - mai mult decât mulți neurochirurgi din Australia, plătiți cu aproximativ 600.000 de dolari.

"Nu știi niciodată când se vor termina banii, așa că este important să începi să economisești de la început".

"Obișnuiam să am aproximativ trei întâlniri pe an"

Annie s-a descurcat bine cu faima și averea. Dar stilul ei de viață a fost radical diferit de ceea ce a cunoscut până atunci.

Ea a dezvăluit la începutul acestui an că nu a avut niciodată "o viață amoroasă" în trecut.

"Obișnuiam să am aproximativ trei întâlniri pe an, așa că de aceea vreau să fac asta", a spus ea despre provocarea sa.

Niciodată nu am fost genul care să iasă cu cineva, așa că am vrut să-mi ofer un stimulent și mă responsabilizez prin postarea online a recenziilor de la întâlniri.

În copilărie, Annie s-a confruntat cu probleme de încredere în sine în special din cauza problemelor cu greutatea pe care le avea încă de la vârsta de 11 ani.

Ads

"Eram deja destul de deprimată din cauza bullying-ului", a declarat ea pentru Star. "Dintr-un motiv oarecare, profesorul de sport ne-a cântărit și ne-a pus să ne aliniem de la cel mai ușor la cel mai greu. Am fost a doua cea mai grea din clasă", a povestit Annie.

Rușinată, ea a spus că și-a redus mesele la jumătate și a început să piardă rapid în greutate. "Familia mea era îngrijorată pentru că eram foarte bolnavă. Dar copiii de la școală voiau să fie prieteni cu mine pentru că dintr-o dată am slăbit.

Bullyingul a determinat-o pe Annie să slăbească, însă ulterior a ajuns să sufere de o tulburare de alimentație care a durat timp de 12 ani până ce a învățat să își controleze boala.

Când a început să colaboreze cu platforma OnlyFans, în 2020, lucrurile s-au schimbat. Oamenii au început să o complimenteze, iar ea a devenit mai pozitivă cu privire la felul în care arăta.

"Chiar dacă aveam cu 10 kilograme mai mult decât la apogeul tulburării mele alimentare, dintr-o dată primeam mesaje online de la străini care îmi spuneau cât de frumoasă sunt, că sunt perfectă!", a spus ea.

Ads

La început nu am crezut, dar apoi m-am uitat la videoclipurile mele și mi-am spus: "Hei, chiar arăt foarte bine".

Acum, ea își dă seama că "greutatea mea nu reflectă nimic despre caracterul și valoarea mea ca individ. Mi-aș dori să mă întorc în timp și să-i spun asta tinerei Annie, ca să mă scutesc pe mine și pe cei dragi de multe suferințe".

"Mă comport literalmente la fel ca mulți bărbați din lume"

Ea a adăugat că speră să rupă stigmatul din jurul femeilor care se bucură de sex ocazional.

"Mă comport literalmente la fel ca mulți bărbați din lume, dar sunt judecată pentru ceea ce fac. Este ridicol", a adăugat Annie.

Părinții lui Annie știu cu ce se ocupă fiica lor și sunt alături de ea. Ea a declarat pentru Star că mama ei îi trimite mesaje zilnic pentru a-i spune cât de mândră este de Annie pentru că trăiește "autentic și nu îi pasă ce crede lumea".

Ea a spus că tatăl ei a fost șocat să afle, dar că o conversație sinceră a clarificat lucrurile și "a fost de acord cu asta".

Experiențele variază foarte mult

Ads

Vânzarea de conținut online a fost pentru mii de oameni un colac de salvare. Pentru unii, funcționează - iar modelele se declară fericite cu noua lor viață.

Dar experiențele variază foarte mult. Alte modele spun că încă se simt "traumatizate" de "cei mai mizerabili ani din viața mea".

O femeie a declarat pentru Business Insider că, în ciuda sumelor uriașe câștigate, s-a simțit transformată în obiect, și-a îndepărtat familia și prietenii.

Psihologii spun că crearea de conținut sexual explicit ar putea face ca oamenii să se simtă mai singuri și mai susceptibili de a suferi de probleme de sănătate mintală.

Vânzarea de conținut explicit online rămâne o problemă controversată, mulți, precum Annie, având posibilitatea de a trăi o viață luxoasă. Pentru alții, norocul vine în detrimentul a ceva mult mai important, scrie dailymail.com.

Ads