Fotografii și videoclipuri deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:28
Platforma OnlyFans este ținta unui val masiv de atacuri informatice: hackerii fură fotografii și videoclipuri de pe profilurile plătite și le revând pe Telegram la prețuri mult mai mici, solicitând plata în criptomonede.

Sistemul de piraterie este atât de bine organizat, încât clienții pot face comenzi specifice de poze ale unor vedete care postează pe platforma pentru adulți și, în termen de 48 de ore, respectivele fotografii sunt procurate și postate, arată Antena 3 CNN.

OnlyFans este platforma pe care multe femei care, de obicei, au un loc de muncă își rotunjesc veniturile în secret postând poze și filmulețe provocatoare pe respectivul site cu plată.

Acum, acestea nu mai sunt protejate, iar rudele, cât și angajatorii, ar putea afla despre ocupația lor discretă. Platforma OnlyFans oferă asistență pentru combaterea pirateriei. Cu toate acestea, urmărirea și eliminarea conținutului sunt foarte dificile.

În unele cazuri, OnlyFans s-a oferit să ajute la eliminarea conținutului de pe canalul piratat de Telegram, însă același conținut a fost republicat la scurt timp după aceea pe un alt site public de Internet.

Pe de altă parte, avocații solicitați să reprezinte victimele pirateriei cer tarife substanțiale, care le depășesc capacitatea financiară a tinerelor vizate de hackeri. În aceste condiții, pirații informatici vor fi greu de oprit, iar fenomenul, dificil de stăvilit.

